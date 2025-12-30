Culiacán. - El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, pidió comprensión y apoyo de todos los trabajadores activos y jubilados sobre las gestiones que a lo largo de este año ha realizado con autoridades federales para obtener recursos extraordinarios para cubrir los salarios de la segunda quincena del mes.

A través de un breve comunicado a la comunidad universitaria, hizo mención que mantiene la gestión ante los distintos niveles de gobierno, teniendo como carta de presentación los indicadores de calidad en la academia, investigación, cultura, deporte y vinculación.

Madueña Molina externó que ha encontrado en el gobernador Rubén Rocha Moya un aliado, lo cual con sus gestiones representa la posibilidad de cubrir en favor de los trabajadores los temas pendientes en cuanto a prestaciones se refiere.

El pasado 24 de diciembre, con cuatro días de retraso a la fecha límite que establece la ley, las autoridades universitarias pagaron los aguinaldos exclusivamente a los trabajadores sindicalizados activos y jubilados, al lograr con dificultad integrar una bolsa de 638 millones de pesos.

Las autoridades universitarias habían planteado la necesidad de obtener recursos extraordinarios de la Secretaría de Educación Pública Federal para alcanzar un fondo de 920 millones de pesos para cubrir el aguinaldo a todo el personal, tanto sindicalizado como de confianza activos y jubilados.

El rector comentó que solo logró juntar 638 millones de pesos, con la integración de 250 millones de ayuda estatal, 130 millones entregados por la federación por el concepto de la política salarial y el fondo de 258 millones referente al pago de la segunda quincena del mes de diciembre.

