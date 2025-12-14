El Municipio de Escobedo puso en marcha el Centro de Ejercicios de Fuego Real de Alta Tecnología (CEFRAT), que incorpora un stand de tiro real único en Nuevo León, creado para fortalecer la capacitación, profesionalización y seguridad operativa de los elementos policiales.

Desde la Academia de Formación Policial y Capacitación Continua, y ante autoridades federales y estatales, el alcalde Andrés Mijes encabezó la inauguración de este espacio destinado a mejorar la preparación de los cuerpos de seguridad responsables de proteger a la ciudadanía.

Durante el acto, Mijes subrayó que, en la visión de la Cuarta Transformación Norteña, la seguridad se construye con entrenamiento constante, disciplina y responsabilidad, en sintonía con la política nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Lee también Reportan más de 6 mil hectáreas de selva devastadas en Yucatán; alertan por expansión acelerada de agroindustrias

El CEFRAT fue edificado con una inversión superior a los 40 millones de pesos y cuenta con tecnología especializada que permite realizar entrenamientos modernos, seguros y profesionales en entornos controlados y realistas. El edil destacó que este stand de tiro real forma parte del modelo PROXPOL, el cual ha mostrado resultados positivos y se ha consolidado como referente a nivel nacional.

“El fortalecimiento de la seguridad requiere inversión, capacitación permanente e instituciones sólidas”, afirmó Mijes, quien añadió que una policía bien preparada no solo es más eficaz, sino también más humana, responsable y cercana a la ciudadanía.

El stand está equipado con trampa de balas, deflectores balísticos, pared de combate y sistemas de iluminación, sonido y recuperación de objetivos, además de seis módulos diseñados para entrenamientos especializados y de alta seguridad.

Inauguran Centro de Ejercicios de Fuego Real de Alta Tecnología en Escobedo, NL (14/12/2025). Foto: Especial

Lee también Muere el director del ITABEC de Tamaulipas en accidente vial; hay dos más sin vida

Esta infraestructura se integra a un ecosistema integral de formación que incluye simuladores virtuales de tiro y escenarios tácticos, donde los elementos desarrollan habilidades de toma de decisiones, control del estrés y actuación responsable antes de realizar prácticas con fuego real.

Con la puesta en operación del Centro de Ejercicios de Fuego Real de Alta Tecnología, Escobedo refrenda su compromiso con una seguridad pública moderna y profesional, alineada a los principios de la Cuarta Transformación y con la persona y la paz como ejes centrales de la política pública.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov