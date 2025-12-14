Más Información

Harfuch anuncia traslado de 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala

Harfuch anuncia traslado de 25 reos peligrosos de Michoacán a penales federales; su permanencia implicaba riesgos, señala

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

FGR obtiene vinculación a proceso contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se le acusa de lavado de dinero

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha de la Generación Z este 14 de diciembre; sigue aquí el minuto a minuto

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Video capta 10 minutos del ataque en Bondi Beach; gritos y disparos marcan tiroteo que dejó 16 muertos

Toluca vs Tigres: Horario y canales para ver la Gran Final del Apertura 2025; hoy, domingo 14 de diciembre

Toluca vs Tigres: Horario y canales para ver la Gran Final del Apertura 2025; hoy, domingo 14 de diciembre

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Aplican recorte de 29% a inversión física en Pemex

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno del Estado de Tamaulipas informó el fallecimiento del director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), Juan Guillermo Mansur Arzola, y de dos personas más, en este domingo en el Libramiento San Fernando, cuando se dirigía a cumplir tareas oficiales en el poblado Higuerillas, municipio de Matamoros.

El doctor Mansur Arzola se desempeñaba desde el 1 de octubre de 2022, como director general del ITABEC, pero tiene una amplia trayectoria en el servicio público, ya que se desempeñó como secretario de Salud del Gobierno de Tamaulipas, y también como delegado del ISSSTE en Tamaulipas, entre diversos cargos.

El gobernador y su esposa María de Villarreal, expresaron sus condolencias y solidaridad a los familiares, amistades y compañeros de trabajo del doctor Mansur Arzola y de las personas fallecidas, así como a la comunidad educativa tamaulipeca, y reiteró su acompañamiento y apoyo a los seres queridos de las víctimas, deseando fortaleza y pronta resignación.

Lee también

Muere el director del ITABEC de Tamaulipas en accidente vial (14/12/2025). Foto: Especial
Muere el director del ITABEC de Tamaulipas en accidente vial (14/12/2025). Foto: Especial

El funcionario estatal viajaba en un automóvil blanco acompañado de su chofer, mientras que el otro automóvil es de color azul.

Los dos automóviles se impactaron de frente a la altura del ejido Francisco Villa, en el municipio de San Fernando.

La persona que conducía el auto azul resultó con graves , mientras que su hermano, quien viajaba de copiloto, falleció en el lugar del accidente.

Elementos de Protección Civil y paramédicos acudieron al lugar a brindar los primeros auxilios a la persona lesionada, quien fue trasladada a un hospital para su atención médica, mientras que las autoridades comenzaron a realizar las investigaciones correspondientes sobre las causas del percance.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]