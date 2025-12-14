Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno del Estado de Tamaulipas informó el fallecimiento del director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), Juan Guillermo Mansur Arzola, y de dos personas más, en percance carretero este domingo en el Libramiento San Fernando, cuando se dirigía a cumplir tareas oficiales en el poblado Higuerillas, municipio de Matamoros.

El doctor Mansur Arzola se desempeñaba desde el 1 de octubre de 2022, como director general del ITABEC, pero tiene una amplia trayectoria en el servicio público, ya que se desempeñó como secretario de Salud del Gobierno de Tamaulipas, y también como delegado del ISSSTE en Tamaulipas, entre diversos cargos.

El gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa María de Villarreal, expresaron sus condolencias y solidaridad a los familiares, amistades y compañeros de trabajo del doctor Mansur Arzola y de las personas fallecidas, así como a la comunidad educativa tamaulipeca, y reiteró su acompañamiento y apoyo a los seres queridos de las víctimas, deseando fortaleza y pronta resignación.

Muere el director del ITABEC de Tamaulipas en accidente vial (14/12/2025). Foto: Especial

El funcionario estatal viajaba en un automóvil blanco acompañado de su chofer, mientras que el otro automóvil es de color azul.

Los dos automóviles se impactaron de frente a la altura del ejido Francisco Villa, en el municipio de San Fernando.

La persona que conducía el auto azul resultó con graves lesiones, mientras que su hermano, quien viajaba de copiloto, falleció en el lugar del accidente.

Elementos de Protección Civil y paramédicos acudieron al lugar a brindar los primeros auxilios a la persona lesionada, quien fue trasladada a un hospital para su atención médica, mientras que las autoridades comenzaron a realizar las investigaciones correspondientes sobre las causas del percance.

