Siete soldados heridos, tres de ellos en estado delicado, dejó un enfrentamiento con campesinos armados, en un destacamento militar que se ubica entre las comunidades de Nahualá y Santa Catarina, del departamento de Sololá, en el altiplano guatemalteco.

Un conflicto por territorio entre indígenas de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, que data del siglo XIX, se reavivó este sábado, pero uno de los grupos chocó contra un destacamento militar, que dejó como saldo, siete soldados heridos, tres de ellos en estado delicado.

La vocera del Ejército de Guatemala, Pamela Figueroa, dio a conocer que uno de los grupos atacó con armas de fuego de alto poder a los soldados del destacamento militar de Nahualá.

Como resultado, siete soldados resultaron heridos, pero cuando se buscó su traslado vía aérea hacia un hospital, el helicóptero ambulancia no pudo aterrizar, porque los agresores dispararon con armas de fuego, pero finalmente fueron trasladados vía terrestre hasta otro punto, para ser enviados al Centro Médico Militar, del departamento de Quetzaltenango, cercano a Sololá.

El Ministerio de Gobernación emitió un comunicado donde aclara que la agresión al destacamento militar, busca desestabilizar al país: “El día de hoy 13 de diciembre, grupos paramilitares ilegales, altamente armados atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá”.

Aunado a esto, los hombres armados secuestraron a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). “Adicionalmente, tomaron la estación de Policía y secuestraron a 15 agentes”. “También obstaculizaron carreteras y secuestraron buses”.

Confirmó que son siete los soldados heridos y que durante la agresión, los militares respondieron a la “defensiva”. “Sin embargo, posteriormente, grupos criminales circularon información falsa con el fin de que el Ejército de Guatemala se retirara del área”. “Se trata de una estrategia deliberada para crear un vacío de autoridad estatal que permita al crimen organizado operar con total libertad en un territorio estratégico”, es decir, es una zona que conecta el occidente de Guatemala con el Pacífico y la frontera con México a través de la Panamericana.

