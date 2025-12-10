San Cristóbal de las Casas, Chis.- Será la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que de información en “próximos días”, sobre el estruendo que se escuchó la mañana del miércoles en varios municipios, pero por el momento no se “puede asegurar la entrada atmosférica de un meteorito en Chiapas”.

La Secretaría de Protección Civil informó que se mantienen información con el Centro Nacional de Prevención a Desastres (Cenapred), geólogos y astrónomos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Instituto de Geofísica y el Laboratorio de Ciencias Geoespaciales, para saber qué ocurrió esta mañana en la atmósfera.

El miércoles por la mañana, varias personas registraron su teléfono celular, un estruendo y una luminosidad en la atmósfera, como si se tratara de un rayo solar.

La Fiscalía de Chiapas inmediatamente salió al paso para decir que se trataba de fuegos pirotécnicos con motivo a la fiesta de Guadalupe, en el municipio de Villaflores.

La noche del miércoles, la Secretaría de Protección Civil informó que “en los próximos días se espera contar con información más detallada teniendo como fuente oficial a la NASA, lo que permitirá fortalecer el análisis técnico del evento”.

La dependencia pidió a la ciudadanía “mantener la calma” y evitar difundir información que no sea verificada.

Se espera la información oficial de la NASA.

