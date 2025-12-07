Cometa 3I/ATLAS: astrónomos confirman que emite pulsos cada 16 horas ¿de qué se trata?

El cometa 3I ATLAS, uno de los cuerpos más enigmáticos que han ingresado a nuestro sistema solar, ha mostrado un patrón luminoso que los investigadores describen como un latido cósmico.

Científicos confirman que este pulso se registra cada 16,16 horas, un comportamiento que ha despertado nuevas líneas de análisis antes de su máxima aproximación a la Tierra.

Un latido cósmico observado con precisión científica

A medida que se acerca el 19 de diciembre, fecha en que el cometa pasará a 273 millones de kilómetros de la Tierra, el interés por 3I ATLAS ha aumentado de forma notable.

El estudio publicado en la revista Astronomy and Astrophysics detalla que la luminosidad del objeto varía siguiendo un patrón perfectamente periódico que llamó la atención de especialistas como Avi Loeb, quien se refirió a este fenómeno como un latido cósmico generado por una fuente interna.

Aunque se trata de un cometa de origen interestelar (procedente de más allá del sistema solar), su comportamiento es muy similar al de los cometas débiles que transitan en regiones exteriores de nuestra propia vecindad planetaria.

Esta similitud permitió que los astrónomos descartaran explicaciones extraordinarias y se centraran en un mecanismo físico concreto relacionado con su núcleo.

Los investigadores proponen que la causa del pulso se encuentra en la rotación del núcleo. Según su hipótesis, en la superficie de 3I ATLAS existe una zona rica en hielo que queda expuesta periódicamente a la radiación solar.

Cada vez que el núcleo gira y esa región apunta al Sol, el hielo se sublima y libera un chorro de material que aumenta temporalmente la luminosidad del cometa. Este ciclo coincide con las 16,16 horas de rotación del núcleo sobre su propio eje.

La importancia de estudiar los chorros y su trayectoria

Las imágenes distribuidas por la NASA confirman que 3I ATLAS es un cometa natural y que sus características son consistentes con las de un objeto helado en proceso de sublimación.

No obstante, el astrónomo Avi Loeb ha señalado que aún es indispensable examinar la trayectoria de los chorros expulsados por el cometa.

Según el especialista, este análisis permitiría descartar incluso las posibilidades más remotas, por ejemplo, que las emanaciones no estén orientadas exclusivamente hacia el Sol sino hacia direcciones anómalas (criterio que, aunque improbable, podría implicar otro tipo de origen).

La máxima aproximación del cometa ofrecerá una oportunidad única para recopilar datos de alta resolución. Esta nueva información permitirá estudiar no solo el comportamiento de su núcleo, sino también las características del material que lo compone y su evolución desde regiones alejadas de nuestro sistema solar.

Para los astrónomos, cada registro obtenido sobre 3I ATLAS representa una ventana al estudio de los objetos interestelares, esenciales para comprender el tránsito y la historia del material que viaja entre estrellas.

