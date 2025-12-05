A meses de lo que fue el descubrimiento del cometa 3I/ATLAS, la NASA se encargó de actualizar la información disponible e, incluso, en los últimos días hubo sorpresa por el hallazgo de volcanes de hielo sobre el cuerpo celeste. Al mismo tiempo, revelaron exactamente dónde se encuentra el cometa y cuándo será el momento ideal para verlo en el cielo.

El mismo día en el que se reveló que el 3I/ATLAS contiene una mezcla de dióxido de carbono, agua, trazas de cianuro y una aleación de níquel, desde la NASA actualizaron su trayectoria y terminaron por confirmar que no impactará contra la Tierra. Gracias a la simulación en línea Eyes on the Solar System (Ojos en el Sistema Solar) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, se reveló que, el martes 2 de diciembre, el cometa se encontraba exactamente 282,5 millones de kilómetros de la Tierra.

Lee también: Prevención y mediación de conflictos globales

El cometa 3I/ATLAS: qué chances hay de que impacte en la Tierra

Si bien no existe ningún peligro de que el cometa impacte contra la Tierra, lo cierto es que continuará acercándose hasta llegar a, aproximadamente, 270 millones de kilómetros, ya que es atraído por la gravedad del Sol.

Ante la pregunta vinculada a un potencial choque, desde el sitio web de la NASA se encargaron de desmentir la posibilidad: “Aunque la trayectoria del 3I/ATLAS lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a la Tierra. En su punto más cercano, el cometa seguirá estando muy lejos de nuestro planeta, a casi el doble de la distancia del Sol. El 19 de diciembre de 2025, 3I/ATLAS estará a unas 1,8 unidades astronómicas de la Tierra”.

El interés masivo por este cuerpo celeste está vinculado a que se trata de un objeto que no pertenece al sistema solar, sino que la NASA descubrió que se mueve demasiado rápido como para estar limitado por la gravedad de nuestro Sol y que sigue “una trayectoria hiperbólica”.

Lee también: La esfera: Figura clave para el desarrollo de la ciencia

Además, agregaron una pequeña parte de nostalgia al explicar que solo está de paso por esta parte de la galaxia para luego continuar su viaje al espacio interestelar y “nunca más ser visto de nuevo”.

Cómo ver el cometa en el cielo

Para aquellos interesados, la NASA también se encargó de revelar cómo se podrá ver el cometa 3I/ATLAS desde nuestro planeta. “En octubre de 2025, el cometa pasó detrás del Sol y ahora es nuevamente observable desde la Tierra. De hecho, las observaciones astrométricas se reanudaron el 31 de octubre”, comenzaron por explicar.

Por el lado de los objetos necesarios para ver el cuerpo celeste, ya que no es ni será posible observarlo a simple vista, la NASA agregó: “3I/ATLAS puede ser observado en el cielo antes del amanecer con un pequeño telescopio, y permanecerá observable hasta la primavera boreal de 2026″. Esta última iniciará el viernes 20 de marzo, por lo que esa es la fecha de cierre.