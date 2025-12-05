Como parte del Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias de la UNAM se llevó a cabo recientemente el conversatorio “Un panorama cambiante en la prevención y mediación de conflictos globales”, con la participación de Comfort Ero, presidenta y directora ejecutiva de International Crisis Group, organización no gubernamental sin fines de lucro.

Para Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades de esta casa de estudios, fue muy satisfactorio haber preparado dicho conversatorio en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Matías Romero, la Embajada de Noruega en México, el Centro Noruego para la Resolución de Conflictos y el Grupo Internacional de Crisis.

“Esta alianza refleja una convicción compartida. Los desafíos globales de la paz y las violencias no pueden afrontarse de manera aislada. Requieren la cooperación entre gobiernos, instituciones académicas, organismos internacionales y, desde luego, la sociedad civil”, agregó.

Por su lado, Enrique Ochoa Martínez, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que este primer cuarto de siglo ya está marcado por una agudización y proliferación de conflictos en el mundo.

“Han pasado tres décadas desde la creación de International Crisis Group y las cifras no son alentadoras. En 1995, el gasto militar mundial era de alrededor de mil 300 millones de dólares; en 2024 fue el doble: de dos mil 700 millones, la cifra histórica más alta. En 1995, después de los terribles conflictos y actos de genocidio en Ruanda y los Balcanes, el número de personas desplazadas y refugiadas era 27 millones; hoy es cuatro veces superior: 120 millones.”

Ya durante el conversatorio, acompañada por la periodista Ana María Salazar, la presidenta y directora ejecutiva de International Crisis Group señaló que la mediación en un conflicto nunca ha sido sencilla y que la tarea de un mediador se ha vuelto hoy en día mucho más precaria que antes.

“Ahora bien, debo subrayar que los integrantes de International Crisis Group no somos mediadores, tampoco podemos ser jueces ni miembros de un jurado. Tenemos claro que nuestro trabajo consiste en apoyar la mediación, la cual es encabezada por los diplomáticos.”

Asimismo, Ero dijo que resulta esencial tener un entendimiento completo y profundo de las causas de un conflicto, y una visión amplia y transparente de todos los actores que están involucrados en él.

Y si no tenemos ese entendimiento y esa visión, significa que ya fallamos. Por lo demás, en la resolución de un conflicto, lo más importante es escuchar.”

De acuerdo con la presidenta y directora ejecutiva de International Crisis Group, la misión de éste es detener la violencia, y más en la actualidad, cuando han surgido guerras en varios puntos de nuestro planeta.

“Una vez que estalló la guerra de Ucrania, por ejemplo, hicimos sonar las alarmas para advertir a los líderes mundiales del peligro que se corría. Esa advertencia temprana es el primer paso que damos siempre. El segundo es reinstalar la paz. Pero este proceso político no es lineal, puede desviarse en cualquier momento.”

Finalmente, Ero consideró que un buen mediador reconoce que una labor de mediación implica innumerables riesgos, aunque de repente puede surgir frente a él una ventana de oportunidad, y debe aprovecharla.