Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) exhortó a los trabajadores al servicio del estado, a continuar con la transformación que es, aseguró, “un movimiento sólido, con liderazgo y con la esperanza más viva que nunca”.

Dijo que “su amigo, el gobernador de Tamaulipas, les convoca a que hagamos conciencia de nuestro momento. Estamos construyendo una transformación histórica y a cada uno nos corresponde continuar con la construcción del segundo piso de nuestra transformación".

Cuando presidió la ceremonia cívica de honores a la bandera en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, el mandatario estatal se refirió al evento donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante más de 600 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, hizo un amplio recuento de lo que ha significado para el pueblo de México la nueva era de transformación y lo que ha representado este renacimiento de México.

Villarreal Anaya, enfatizó que la transformación verdadera no sólo es económica y social, también es ética y moral.

Ls presidenta habló también de la guía, el ejemplo y entrega de nuestra historia con sus héroes y heroínas, a quienes honramos en la memoria y en los hechos con nuestra conducta.

“Los principios que nos guían, las enseñanzas, las certezas de que somos parte de un pueblo con grandeza, soberano, un pueblo lleno de esperanza y de futuro”, mencionó.

En su mensaje, el gobernador Villarreal Anaya también reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el valioso servicio que brindan en favor de la paz, la seguridad y la transformación actual que se vive en México y Tamaulipas.

Asimismo, se dirigió a Irving Barrios Mojica por la terminación de su gestión al frente de la Fiscalía General de Justicia y le expresó su reconocimiento por sus años de servicio, por el trabajo realizado en el marco de un total respeto institucional, compartiendo objetivos de justicia, de paz y por lograr avances sustantivos en el combate a la impunidad y el establecimiento de un verdadero Estado de derecho.

Y pidió a las y los integrantes de su gabinete presentes en el evento a redoblar el paso, cerrando este 2025 al máximo, con toda la energía y entrega por el desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

rmlgv