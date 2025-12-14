Murió Jade Romero Peña, promesa del ciclismo mexicano a los 14 años

Una triste noticia sacudió al ciclismo nacional, luego de confirmarse la muerte de Jade Romero Peña, una joven ciclista de 14 años, quien era vista como una atleta con gran proyección.

A.R Monex Pro Cycling Team, uno de los equipos más importantes del deporte en México, publicó un comunicado en el que expresaron su tristeza por la perdida de la nacida en Coatzacoalcos, Veracruz.

"Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de Jade Romero Peña, integrante de nuestro equipo femenil Sub 17. Jade era una joven talentosa, comprometida y con un futuro prometedor dentro del ciclismo mexicano. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra comunidad", se lee en el texto compartido en redes sociales.

Dentro del mismo comunicado, el equipo compartió las acciones que tomaron para brindar atención a la familia de la atleta, así como con los integrantes de la institución.

"Estamos en contacto constante con su familia y brindándoles todo el apoyo que está en nuestras manos durante este momento tan doloroso. Como institución, hemos suspendido temporalmente todas las actividades deportivas y estamos llevando a cabo acciones de contención emocional para atletas y staff del A.R. Monex".

Hace unos días, la adolescente veracruzana compartió la felicidad de haberse unido al equipo en el que estuvo Isaac del Toro, referente del deporte en nuestro territorio.

"Hoy formo parte del Team sub-17 Fem deA.R. Monex WMN Pro Cycling Teamuna experiencia que ha sido única y transformadora, pero también me hace valorar estar lejos de casa, de mi familia y amigos. Por ello, creo que ser parte de la pretemporada 2026 también implica disfrutar el proceso, agradecer lo que hasta ahora se ha logrado, en eso radica el poder, estar en el presente", publicó en redes.

De acuerdo con medios de su localidad, la muerte se habría dado en un accidente carretero, aunque no se han dado más detalles sobre esta versión.