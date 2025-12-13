Yareli Acevedo, a consolidar un proyecto rumbo a Los Ángeles 2028

Mientras Isaac del Toro rueda en las competencias de Europa, la rama femenil del ciclismo mexicano también vivió un despertar: Yareli Acevedo pedaleó hasta la medalla de oro en el Mundial de Ciclismo de Pista en Santiago, Chile.

Un histórico campeonato que la convirtió en la segunda competidora nacional en subir a lo más alto del podio, 24 años después de la hazaña de Nancy Contreras en Bélgica.

Para Raúl Alcalá, figura emblemática de la disciplina en México, es necesario fortalecer el proyecto de la joven. Un imperativo con la mirada puesta en Los Ángeles 2028. “A Yareli le tienes que dar un buen proyecto y un buen programa para que pueda continuar compitiendo”.

El camino de Yareli —rumbo a la justa veraniega— recién comenzó. Si bien todavía faltan dos años y medio para el máximo evento deportivo, el campeonato le permitió dar una rodada significativa en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Sin embargo, para Alcalá, es necesario que continúe construyendo confianza; misma que podría edificar si se enfrenta constantemente a las deportistas que superó en el Mundial de Chile.

“Tiene que estar compitiendo con ellas todo el año para tener esa confianza y llegar bien. Necesita estar con ellas y disfrutar más de cada una de las carreras. Y tener objetivos para llegar a Los Ángeles, aunque falta mucho tiempo”, concluyó.

En ciclismo de pista, Acevedo cerró el año segunda del ranking, con 4 mil 853 puntos; la separan mil 63 del primer lugar mundial, que pertenece a la noruega Anita Stenberg. Fernanda Dávalos