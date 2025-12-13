Raúl Alcalá ve a Isaac del Toro como una esperanza de medalla olímpica; el despertar del ciclismo rumbo a Los Ángeles 2028

En Isaac del Toro reposa el futuro del ciclismo mexicano. No parece lejana la posibilidad de que el Torito se cuelgue una medalla en los próximos Juegos Olímpicos, pese a que prefiere tomárselo con calma.

En 2028 México podría aspirar a una histórica presea en la prueba de ruta. Sería la primera, ya que los únicos galardones en la disciplina han sido en pista, gracias a Manuel Youshimatz y Belem Guerrero.

De acuerdo con Raúl Alcalá, uno de los ciclistas más importantes en la historia mexicana, la evolución deportiva de Isaac deja entrever que le espera aún más éxitos: “No tiene problema, porque está compitiendo en Europa y tiene un calendario muy nutrido de carreras. Eso lo mantiene en buen estado, a nivel físico y mental. Él no va a tener problemas”, aseveró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

El legendario ciclista —pionero en las grandes competencias europeas— recordó que en mayo acompañó la rodada de Del Toro en la narración del Giro de Italia, donde conquistó un histórico subcampeonato.

“Hizo una muy buena actuación. Esperemos que el próximo año pueda ser el vencedor. Tiene muchas posibilidades”, enfatizó Alcalá.

El ciclismo mexicano vivió un renacer. La esperanza olímpica despertó, curiosamente, cuatro décadas después de la participación que Alcalá firmó en Los Ángeles: “Es importante que Isaac tenga ese roce con los ciclistas más importantes del mundo.