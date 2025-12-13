Raúl Alcalá denuncia que el ciclismo mexicano se encuentra en riesgo; acusa irregularidades en la UCMEX

Para Raúl Alcalá, el ciclismo mexicano se encuentra en peligro. El histórico pedalista advirtió que la naciente Unión Ciclista de México (UCMEX) —encabezada por Bernardo de la Garza, exdirector de la Conade— es “la farsa más grande” que ha existido en la disciplina, porque excluye las necesidades y voces de la comunidad ciclista.

“Ellos no están tomando en cuenta a los ciclistas. No están viendo por su seguridad. El tema del ciclista, que es el protagonista, lo dejan al final. Lo ponen en riesgo, como en un Campeonato Nacional a destiempo”, acusó en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Alcalá Gallegos, quien abrió camino para México en las grandes competiciones europeas, denunció las presuntas irregularidades deportivas y legales que rigen la gestión de Bernardo de la Garza.

Tomó como ejemplo el Campeonato Nacional de octubre en Ensenada, Baja California: el evento se realizó a destiempo, además de que no siguió los protocolos de seguridad para proteger a los competidores, entre ellos, Isaac del Toro.

“Sólo ven el negocio. Afortunadamente no pasó nada en el Campeonato Nacional. No hubo accidentes, porque eran poquitos ciclistas. Se puede cuidar mejor un pelotón pequeño, y eso fue lo que salvó el evento”, explicó Alcalá.

En septiembre, la Unión Ciclista Internacional (UCI) reconoció a la UCMEX como el organismo encargado de regular la disciplina en el país. Alcalá alza la voz para cuestionar la administración de De la Garza, con el deseo de que el futuro del ciclismo nacional priorice las necesidades de su comunidad.