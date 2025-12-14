Más Información

Mérida, Yucatán.- La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales () informó que más de 6 mil hectáreas de selva en Yucatán han sido desmontadas, cuyo daño sería irreversible.

Al respecto, Guillermo Porras Quevedo, delegado de Semarnat en Yucatán, señaló que la expansión acelerada de vinculadas a grupos de menonitas es responsable de la devastación ambiental en el cono sur del estado.

Indicó que los municipios como Tekax, Peto y Tzucacab concentran desde hace varios años la apertura masiva de tierras para monocultivos, “en muchos casos sin permisos ambientales vigentes, dentro de una de las zonas más frágiles y estratégicas de la península”.

“En este corredor sobreviven especies emblemáticas como el jaguar, el puma y el ocelote, además de una vasta diversidad de aves, reptiles y plantas endémicas, las cuales se encuentran amenazadas”, advirtió.

Añadió que el caso más reciente que encendió las alertas se registró en el ejido Mesatunich, municipio de Tekax, donde las autoridades federales clausuraron 145 hectáreas de selva con vegetación nativa, que habían sido desmontadas para sembrar sorgo y maíz a gran escala.

Además del desmonte, señaló, se detectó apertura irregular de caminos, extracción de material y afectaciones directas a especies silvestres.

“Este operativo se suma a otros similares realizados en la región durante los últimos meses, donde se han documentado cambios ilegales de uso de suelo en áreas de selva, uno de los ecosistemas más vulnerables de la península”, manifestó.

