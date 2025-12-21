Más Información

Como parte de la entrega de agua a Estados Unidos bajo el Tratado de Aguas de 1944, la Secretaría de Relaciones Exteriores () indicó que se han identificado "acciones extraordinarias", conforme a la disponibilidad existente en la cuenca mexicana del Río Bravo.

La SRE indicó que estas "acciones extraordinarias" incluyen entregas de un volumen de agua del Río San Juan, que se realizarán considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México.

"En este sentido las entregas a los Estados Unidos se realizarán cuando exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico mexicano dando prioridad al consumo humano", señaló.

Agregó que está fuente de agua ha sido utilizada en el pasado para atender los compromisos de entregas de , con fundamento en el Artículo 9 del Tratado y del Acta 331 de la CILA.

"México está dando seguimiento puntual a los compromisos establecidos en el Tratado y en coordinación y diálogo con los usuarios de la cuenca mexicana para su atención, y se reitera que es prioridad garantizar el agua para consumo humano de las poblaciones mexicanas que dependen de estas fuentes", destacó la Cancillería.

