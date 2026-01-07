La protección de migrantes que cruzan por México, pero incluso de los mexicanos que en 2025 fueron deportados de Estados Unidos, no es un tema prioritario ni para el Senado de la República, ni para la Cámara de Diputados, ya que en lo que va de la LXVI Legislatura se han presentado, al menos, 15 iniciativas de reformas para su protección y atención, de las cuales 14 están en la “congeladora” legislativa.

Además, durante lo que va de la actual Legislatura se han presentado 15 de acuerdo para exhortar a diversas secretarías, al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso a la propia Cámara de Diputados atender con programas de protección a los migrantes. De esas propuestas, solo tres fueron aprobadas.

Las reformas y exhortos a varias dependencias buscan garantizar la protección de los migrantes en estaciones del INM, creación de la visitaduría general de la CNDH para atender a migrantes y un Registro Nacional de Migrantes Detenidos, protección de menores en tránsito, naturalización de niñas y niños migrantes, así como elevar presupuestos para su atención.

De acuerdo al estudio “Migrantes, propuestas legislativas desde el Congreso” del Instituto Belisario Domínguez del Senado, se advierte que a pesar del endurecimiento de acciones en materia de migración como son las redadas en el gobierno de Donald Trump, que ha deportó más de 200 mil latinoamericanos y de ellos 145 mil mexicanos, no se han aprobado pronunciamientos desde el Poder Legislativo.

“Tanto en el Senado de la República como de la Cámara de Diputados han realizado iniciativas y exhortos a fin de prevenir riesgos para las y los migrantes que puedan ser deportados, en especial los sectores poblacionales con mayor vulnerabilidad, como menores de edad y mujeres", señaló.

De las 15 reformas y exhortos, 14 están dirigidos al Poder Ejecutivo y uno al Poder Legislativo. Las instituciones de la administración pública que recibieron estos exhortos son: Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Instituto Nacional de Migración (INM), gobiernos de las 32 entidades federativas.

Asimismo, la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Bienestar, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Guardia Nacional, Cámara de Diputados, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los temas de las iniciativas son: protección de los derechos humanos y la atención en las estaciones migratorias; integrar la CURP como documento oficial para acreditar la calidad de nacional a personas migrantes mexicanas; creación de una visitaduría general en materia de derechos de los migrantes; declaración del Día Nacional de las Personas Migrantes.

Redistribución de facultades, presupuesto y responsabilidades de implementación de política pública entre la federación, estados y municipios; naturalización de niñas y niños migrantes en caso de proceder de regiones en conflicto social; facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias.

Las iniciativas también proponen reformas a la Ley de Migración (nueve); Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (tres); Ley General de Población (dos) Ley de Coordinación Fiscal (dos); Ley Nacional de Registro de Detenciones (dos); Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (una), entre otras.

En las reformas y puntos de acuerdo se solicita elevar a rango constitucional la pensión a las personas adultas mayores migrantes a partir de los 65 años; garantizar la protección integral de menores migrantes no acompañados; impulsar los derechos laborales para las personas migrantes; proteger los derechos de los alojados en estaciones migratorias.

Crear el Registro de Personas Migrantes Detenidas; política migratoria del Estado mexicano con enfoque de derechos humanos; y proteger los derechos humanos de los refugiados y los migrantes en territorio nacional, entre otras.

“El exhorto al Poder Legislativo propone la creación de un Fondo Especial a fin de brindar apoyo económico a las familias de personas migrantes fallecidas en el extranjero para su repatriación”. No fue contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

