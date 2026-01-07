Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca que dejó 14 personas fallecidas, el gobierno de México indicó que da seguimiento a quienes resultaron con afectaciones.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación (Segob), y por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, supervisó la atención médica con autoridades del ISSSTE y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Esto, en Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” y el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, en la Ciudad de México para dar continuidad a sus tratamientos médicos.

Lee también A 10 días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, continúan suspendidas las corridas en dos líneas; no hay fecha para reanudar operaciones

Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, se encuentra en Oaxaca para acompañar de manera directa a las víctimas y a sus familias.

Medina Padilla indicó que también se realizó un recorrido por el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca del IMSS Bienestar, así como una reunión con su director general, Alejandro Svarch, "para reforzar la coordinación y garantizar el seguimiento médico oportuno".

"Estas labores se realizan junto con la CEAV y el director de la oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Aldair Vega, para asegurar un trato respetuoso y el pleno ejercicio de los derechos humanos", dijo.

Para orientación, recordó que se mantiene habilitada el número telefónico 55 22 30 21 06.

Lee también PRI pide comparecencia del secretario de Marina sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico; "es una amenaza a la seguridad": Moreira

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc