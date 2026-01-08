Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

La presidenta aclaró por qué se pospuso la entrada a nuestro país de para dar adiestramiento.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo dijo que esto no tiene que ver con los hechos en Venezuela, tras la captura de por parte de Estados Unidos.

“Tiene que haber una reunión extraordinaria, porque se aprueba por el pleno del Senado. Y hasta donde tengo entendido el Senado, no particularmente por esta razón, sino que había otras iniciativas que se tenían que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician ya el periodo de sesiones normal”, comentó.

“¿No tiene nada que ver con lo que ocurrió en ?”, se le preguntó.

“No, porque esas son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo y, evidentemente, constitucionalmente tiene que haber la aprobación del Senado. Entonces, lo que decidieron fue posponerlo a cuando vaya a haber la sesión ordinaria, dado que no había otro tema para una sesión extraordinaria”, respondió.

