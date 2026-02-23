Puebla.— Autoridades federales y ministeriales de Puebla y Tlaxcala llevaron a cabo más de 50 datos de investigación para esclarecer el asesinato de Alexandro y Karina.

“Nos ha llevado avanzar al respecto (…), tenemos avances sustanciales al respecto”, dio a conocer ayer la titular de la Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt.

En conferencia de prensa, explicó que la fiscalía de Puebla coadyuva con los trabajos de investigación que realiza la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala, entidad donde el matrimonio fue privado de la libertad y de la vida.

“Aunque la Fiscalía General del Estado tenía que declinar competencia, solicitamos seguir coadyuvando con ellos”, expuso.

También la Fiscalía General de la República (FGR) intervino en el caso para coadyuvar en las indagatorias.

“Les pido su comprensión, y seguir con nuestro trabajo, sobre todo, la coordinación con el estado de Tlaxcala, estamos próximos a tener información relevante al respecto”, subrayó.

La pareja, originaria de Puebla, fue reportada como desaparecida desde el jueves pasado, y familiares y amigos habían emprendido una intensa campaña para poder ubicarlos con vida.

Sin embargo, el viernes las autoridades poblanas determinaron que ambos habían viajado a Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de Karina, y de acuerdo con videos de seguridad fueron privados de la libertad en Tlaxco, Tlaxcala. Luego sus cuerpos aparecieron en un paraje ubicado en los límites de ambas entidades.

Familiares del matrimonio exigieron a las autoridades de ambas entidades agotar todas las líneas de investigación.

En una carta abierta demandaron una indagatoria transparente y diligente, además que se dé seguimiento al caso garantizando que el proceso continúe hasta sus últimas consecuencias y, sobre todo, que se dé con los responsables materiales e intelectuales de manera inmediata para que este caso no quede en la impunidad.

“Nuestra familia no descansará hasta obtener la verdad y la justicia que este caso amerita”, aseguraron las familias Tello Ruiz, Ruiz Ruiz y Tello Olmedo.