La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha asegurado 2 mil 930 armas de fuego en el periodo comprendido del primero de enero de 2021 a noviembre de 2025.

Lo anterior de acuerdo con información obtenida vía transparencia por EL UNIVERSAL en la que diversas áreas de la fiscalía respondieron sobre el número y tipo de pistolas aseguradas.

La Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales recibió para su resguardó temporal en las Bodegas de Indicios y Evidencias un total de mil 894 armas de fuego.

Durante el 2021 resguardó 360 armas; en 2022 sumaron 360, en 2023 sumaron 313, en 2024 se resguardaron 434 y en los primeros 11 meses de 2025 almacenaron 427.

Mientras que la Fiscalía de Investigación Estratégica Central informó que en el mencionado periodo ha asegurado 317 armas de fuego; 313 de tipo cortas y 4 largas.

Por su parte, la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Robo de Vehículo y Transporte han asegurado 66 armas cortas en el periodo mencionado.

La Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes informó que tiene registro en la base de datos con la que cuenta que, durante el periodo del primero de octubre de 2024 al 31 de diciembre del mismo año, de un total de 17 armas de fuego, y que en el periodo del primero de enero de 2025 al 19 de noviembre del mismo año sumaron 84, sin embargo, “por cuestión de competencia, se declinó a la Federación”, afirmó la FGJ.

En la información entregada por la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo se estableció que en el periodo señalado se han asegurado 468 armas de fuego, sin especificar modelo ni los años en que se decomisaron.

La Fiscalía para la Investigación del Delito de Extorsión informó que, desde su creación, el 2 de junio de 2025 y hasta noviembre del mismo año, han asegurado 6 armas de fuego.

La Fiscalía de Investigación del Delito del Secuestro ha asegurado 78 armas en el mencionado periodo.