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El pasado domingo 19 de abril elementos de la (CBP, por su nombre en inglés) revisaron un auto en la frontera en el puerto de Nogales, cerca de Tucson, Arizona, y descubrieron un cargamento de armas, incluido un lanzacohetes.

De acuerdo con el medio Fox News, el anunció que se decomiso el siguiente equipo:

  • tubo de un lanzacohetes RPG
  • cuatro rifles
  • una pistola Avtomat Kalashnikova (tipo AK)
  • 16 rifles AK
  • 24 cargadores de rifle
  • 16 culatas de rifle
  • 20 empuñaduras de pistola
  • otras piezas de armas

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De acuerdo con información compartida por las cuentas oficiales de Aduanas, este decomiso demuestra la magnitud del contrabando de armas a través de la frontera Estado Unidos y México y el volumen que se puede transportar en un solo vehículo.

Además, señalaron que la incautación destaca la preocupación constante por el poderío militar de los cárteles y el flujo de armas de origen estadounidense hacia México.

"Bajo el sólido liderazgo del presidente Donald J. Trump y del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin , nuestros agentes de primera línea de la CBP utilizaron una combinación eficaz de experiencia en inspecciones y tecnología para encontrar estas armas e impedir que cayeran en manos de los cárteles", declaró el subcomisionado interino de la CBP, Ron Vitiello.

La conductora del vehículo, fue detenida y enfrenta cargos por contrabando de mercancías desde Estados Unidos, delito que podría implicar una pena de hasta 10 años de prisión.

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De acuerdo con la CBP, viajaba acompañada de tres menores, quienes fueron entregados a un familiar.

El director interino de Operaciones de Campo de la CBP, Carlos González, destacó la labor de los agentes fronterizos, al subrayar que diariamente trabajan para frenar las actividades de organizaciones criminales transnacionales que representan una amenaza para la seguridad en la región.

En ese sentido, el fiscal federal del distrito de Arizona, Timothy Courchaine, afirmó que este tipo de aseguramientos evidencian la capacidad y la intención violenta de estas organizaciones, y reiteró que las autoridades continuarán colaborando para frenar el tráfico de armas y llevar ante la justicia a quienes participen en estas redes ilícitas.

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