Tlalnepantla, Méx.- Fueron desalojadas mil 400 personas que se encontraban en la Unidad de Medicina Familiar Clínica 64 del IMSS, en Tlalnepantla, por un reporte de presunta amenaza de bomba.

La alerta se originó tras el hallazgo de una nota con amenazas en el área de sanitarios, encontrada por una usuaria del inmueble.

Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y coordinaron acciones con personal del centro médico.

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Elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana coordinaron acciones con personal del centro médico. | Foto: Especial.

Fue desplegado un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos.

Como parte de los protocolos de seguridad, se evacuó a derechohabientes y trabajadores, a quienes se les pidió mantener la calma mientras se realizaba la revisión del inmueble.

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Personal especializado en análisis de riesgo efectuó la inspección en las instalaciones para descartar la presencia de artefactos explosivos.

Al concluir las labores, autoridades informaron que no se localizó ningún dispositivo que representara peligro para la población o el inmueble.

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JACL/cr