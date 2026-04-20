Naucalpan, Méx.-Se cumplen siete horas de la manifestación en Periférico Norte por parte de dueños y trabajadores de bares, así como restaurantes, a la altura del entronque con Río San Joaquín.

Los inconformes exigen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la reapertura de sus negocios, luego de ser suspendidos como parte del Operativo Atarraya.

¿Qué avenidas afecta la manifestación en Periférico Norte?

El tránsito vehicular está parado hasta los límites con Tlalnepantla , donde también se realizan trabajos de reencarpetamiento que forman parte de la rehabilitación del Periférico Norte.

, donde también se realizan trabajos de reencarpetamiento que forman parte de la rehabilitación del Periférico Norte. Transportistas reportan congestionamiento en las alternativas viales como Mario Colin y Vía Adolfo López Mateos .

. Avenida Lomas Verdes también reporta alta afluencia vehicular. Los usuarios del transporte público decidieron descender de las unidades y continuar su camino a pie.

¿Qué es el Operativo Atarraya?

Fue en septiembre del 2024 cuando se implementó el Operativo Atarraya en el Estado de México, destinado a combatir negocios presuntamente relacionados con la comisión de ilícitos.

Se inspeccionaron 3 mil 282 negocios por su posible uso en la comisión de homicidios, secuestros, delitos contra la salud y de violencia de género.

Del total, 821 de estos negocios fueron asegurados y un promedio de 233 fueron devueltos a sus propietarios, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

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