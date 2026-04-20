Naucalpan, Méx.- Habitantes de Naucalpan en San Antonio Zomeyucan impidieron la construcción para la instalación del pilote 19 que forma parte del Mexicable Línea 3.

Denunciaron afectaciones a sus viviendas tras la venta de un predio que forma parte de un condominio, por lo que exigieron a las autoridades la compra de todo el predio, al considerar que la obra compromete su patrimonio.

Hasta este domingo, se mantiene cerrado el acceso a la zona donde se deben desarrollar los trabajos.

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La movilización ocurre en medio del avance del proyecto, que alcanza 66% al cierre de marzo, según el último reporte del Gobierno del Estado de México.

La obra civil está programada para concluir a finales de este año, con miras a que el sistema entre en operación durante el primer trimestre de 2027.

El proyecto del Mexicable Línea 3 fue ampliado de 10 a 11 estaciones, además de la terminal en Mexipuerto Cuatro Caminos. La nueva estación estará ubicada en Alce Blanco, una de las principales zonas industriales del municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad estatal, la ruta contempla las estaciones:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete

Alce Blanco

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La construcción de esta línea comenzó a finales de 2024 y será la tercera en operación en el Estado de México.

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