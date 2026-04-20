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Naucalpan, Méx.- Habitantes de Naucalpan en San Antonio Zomeyucan impidieron la construcción para la instalación del pilote 19 que forma parte del .

Denunciaron afectaciones a sus viviendas tras la venta de un predio que forma parte de un condominio, por lo que exigieron a las autoridades la compra de todo el predio, al considerar que la obra compromete su patrimonio.

Hasta este domingo, se mantiene cerrado el acceso a la zona donde se deben desarrollar los trabajos.

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La movilización ocurre en medio del avance del proyecto, que alcanza 66% al cierre de marzo, según el último reporte del .

La obra civil está programada para concluir a finales de este año, con miras a que el sistema entre en operación durante el primer trimestre de 2027.

El proyecto del Mexicable Línea 3 fue ampliado de 10 a 11 estaciones, además de la terminal en Mexipuerto Cuatro Caminos. La nueva estación estará ubicada en Alce Blanco, una de las principales zonas industriales del municipio.

De acuerdo con la , la ruta contempla las estaciones:

  • Mexipuerto Cuatro Caminos
  • Lázaro Cárdenas
  • El Molinito
  • San Antonio Zomeyucan
  • Centenario
  • La Tolva
  • Parque La Hormiga
  • Izcalli Chamapa
  • Benito Juárez
  • Lomas del Cadete
  • Alce Blanco

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Autoridades del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico informaron que en abril iniciarán las pruebas electromecánicas.

La construcción de esta línea comenzó a finales de 2024 y será la tercera en operación en el .

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mahc/apr

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