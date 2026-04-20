Tlalnepantla, Méx.— Viajar de pie dentro de una combi y esperar por más de 20 minutos para poder acceder a una unidad de transporte público se volvió un hábito común para los habitantes que transitan entre Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán, entre otros, municipios mexiquenses del poniente del Valle de México.

Los tiempos de traslados en hora pico se incrementan al doble entre la espera, los trabajos de mantenimiento de las carreteras y la falta de unidades, dijeron usuarios.

En la parada del Rodeo Santa Fe, Mariana, mientras espera una unidad, cuenta: “aquí he llegado a estar hasta 20 minutos y media hora”, lo que reduce el tiempo de estar en su casa. Vive en Atizapán de Zaragoza y, para ella, “se volvió normal que las combis pasen llenas y sobrepasen su capacidad”.

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“Ya nos malacostumbramos porque es lo que hay”, dice resignada a la escasez de transporte y cuando pasen estén llenas.

“Si espero a que venga vacía la combi voy a llegar más tarde a mi casa”, reconoce.

Donde deberían viajar 15 personas, van hasta 20, algunas de pie, aferradas a lo que puedan mientras el vehículo tipo combi avanza entre el tráfico.

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Los operadores reconocieron que “no hay unidades suficientes” y ante la demanda, la recomendación es “subir como se pueda”.

Con canciones de salsa que suenan a todo volumen en su vehículo, Rodolfo un operador de la ruta que va de Nicolás Romero al Mexipuerto Cuatro Caminos, señala que “hay pocas unidades”.

“Somos pocos, en una jornada yo me hago como cuatro vueltas, pero entre las manifestaciones pueden ser menos. Uno busca conseguir pagar la cuenta y la verdad subimos a los pasajeros que quepan”, expresa, ante el exceso de pasaje que llevaba.

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La escena de la espera se repite en distintas paradas de los municipios, desde Naucalpan hasta Cuautitlán Izcalli.

Karen, quien viaja desde Tultitlán, resume así su experiencia: “Yo vengo desde Tultitlán, me hago de una hora hasta una hora y media de Tultitlán a Tlalnepantla”. El problema del transporte público, explica, “no es únicamente el tiempo, sino las condiciones: unidades viejas, sucias o con fallas mecánicas”.

Estrella, de 28 años, coincide con el deterioro: “me tardo entre 15 a 20 minutos en tomar el camión. Hay muchas unidades muy desgastadas, muy sucias”.

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A esto se suma la percepción de inseguridad, “subes a los camiones con el miedo que te pueden asaltar o el dulcero que en lugar de vender te quiere extorsionar”, comenta Raúl Loza, habitante del municipio de Naucalpan.

Ante el incremento de dos pesos en la tarifa del transporte que fue aprobado en octubre de 2025 por el gobierno mexiquense, Daniel Méndez, habitante de Nicolás Romero, subraya que es importante un apoyo a los estudiantes.

“El incremento sí afectó el gasto diario y a pesar de eso las unidades siguen en mal estado y siempre pasan llenas”, externa.

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Los usuarios coinciden en que “se requieren vehículos más grandes para que haya más espacios para los usuarios” y que se respeten las rutas.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Secretaría de Movilidad (Semov) estatal en el 2025, en el Estado de México circulan más 350 mil vehículos de transporte público, la mayoría de ellos sin permisos.

La institución reporta que cuenta con un padrón de 160 mil concesiones de transporte público, de las cuales 60% no tiene todos sus trámites actualizados.

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El Gobierno del Estado de México abrió un nuevo periodo para que transportistas continúen con la regularización de sus unidades y concesiones, el cual estará vigente hasta el 18 de diciembre de 2026.

A través de un comunicado, publicado el pasado 29 de marzo, la Semov destacó que su titular Juan Hugo de la Rosa sostuvo que esta estrategia busca dar certeza al sector transportista y mejorar el servicio para los usuarios.

Mientras, la demanda del transporte público sigue creciendo. De acuerdo con datos del Inegi, en diciembre de 2025 el sistema de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México movilizó 182.2 millones de pasajeros, un aumento de 7.1% respecto al año anterior.

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Para enero de 2026, la cifra fue de 173.9 millones, también al alza en comparación con el mismo periodo del año pasado. El incremento fue de 2.3 %.

Mientras usuarias como Gabriela, quien se dirige todos los días de Tlalnepantla a Teoloyucan, padecen el deterioro de las unidades de transporte.

“Hay muchos camiones o combis que se descomponen a la mitad del camino y te dicen que te bajes y te dejan ahí a la deriva esperando otro”, relata.

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