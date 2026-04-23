Una vagoneta de transporte escolar volcó la tarde de este jueves sobre la carretera federal México-Toluca, a la altura de la colonia Las Lajas, en la alcaldía Cuajimalpa, dejando al menos 15 estudiantes lesionados.

El accidente ocurrió frente al número 78 de la calle San Miguel, donde la unidad blanca terminó recostada sobre uno de sus costados en el carril central de la vialidad. De acuerdo con los primeros reportes, en el vehículo viajaban adolescentes de entre 13 y 14 años de edad, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Al sitio acudieron elementos de la policía capitalina, personal de la Policía Auxiliar y equipos de rescate de Vulcanos, quienes trabajaron para asegurar la zona y auxiliar a los pasajeros.

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Paramédicos de Protección Civil de Cuajimalpa, así como personal de urgencias básicas, brindaron atención médica a los menores mientras se esperaba una valoración más precisa sobre su estado de salud.

Los servicios de emergencia continuaban laborando en la zona para retirar la unidad y esclarecer las causas que provocaron la volcadura.

#AlMomento, informo que atendemos la volcadura de un transporte escolar en la Colonia Las Lajas, Alcaldía Cuajimalpa. En el lugar, 15 alumnos resultaron lesionados y fueron atendidos por personal paramédico. Continuamos laborando en la zona para liberar la vía pública.… pic.twitter.com/UvydoZ1kGP — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 23, 2026

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