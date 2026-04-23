Con motivo del Día del Niño y de la Niña en la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución se convertirá en el “Zocalito de las infancias” durante tres días, con juegos y sorpresas para los más pequeños.

Una de las actividades más esperadas por este día es el concierto gratuito de 31 Minutos que tendrá lugar el jueves 30 de abril, pero hay más sorpresas.

Como parte de este festival, que estará abierto al público del 24 al 26 de abril, se realizarán distintas actividades dirigidas a niñas y niños, entre las que destacan una pista de patinaje con tecnología que simula hielo y dos globos aerostáticos.

Se instalará un Museo de Historia Natural al aire libre donde los pequeños podrán aprender y divertirse; además, habrá réplicas de distintas especies, como dinosaurios, ballenas, pingüinos, oso polar y tigre dientes de sable.

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Durante los tres días del Zocalito de las Infancias habrá conciertos, talleres infantiles, funciones de lucha libre, canchas para practicar deportes, tirolesa, experiencias inmersivas, entre otras.

Las actividades en la plancha del Zócalo para niñas y niños estarán disponibles del 24 al 26 de abril y la entrada será libre.

🎉 ¡El Zocalito de las Infancias llega al corazón de la capital! 🎈



En el marco del Día de la Niña y el Niño, las infancias podrán disfrutar de un espacio creado especialmente para ell@s. 👧🏻👦🏻



🗓️ 24 al 26 de abril

🎟️ Entrada libre pic.twitter.com/EEKCI5wgd0 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 22, 2026

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