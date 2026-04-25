Acaxochitlán, Hgo - Después de la entrada a México de dos agentes estadounidenses de la CIA, los cuales fallecieron luego de participar en un operativo en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que por más que algunos quieran traer la intervención, la patria se defiende.

Al encabezar los Programas e Infraestructura para Bienestar en Acaxochitlán, Hidalgo, la mandataria sentenció que "nunca hay que poner en riesgo la soberanía".

"(...) Claro que colaboramos, nos coordinamos y lo hacemos bien porque somos respetuosos, pero nunca hay que subordinarse y nunca hay que poner en riesgo la soberanía. La soberanía le ha costado mucho al pueblo de México (...).

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"Nos tiene que quedar claro a las mexicanas y a los mexicanos: Por más que algunos quieran traer la intervención, los mexicanos y las mexicanas sabemos que México es un país libre, independiente y soberano, y la patria se defiende", declaró.

Agregó que México siempre está dispuesto a defender la bandera.

Sheinbaum volvió a señalar al periodo neoliberal y a los expresidentes de México, hasta Enrique Peña Nieto, y destacó la figura del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

"¡Pues qué orgullo!", respondió a quienes dicen que se parece a López Obrador.

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"Quieren que rompamos, que nos dividamos, que nosotros seamos otra cosa, pero se van a quedar con las ganas porque no se nos olvida de dónde venimos. Porque si olvidamos de dónde venimos, nos vamos a olvidar hacia dónde vamos. Somos parte de la cuarta transformación de la vida pública de México".

Obras en carreteras de Hidalgo

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), destacó las diversas obras carreteras en Hidalgo, que contemplan 55 kilómetros para este 2026.

Resaltó el Megabachetón para todo el estado, con mil 233 millones de pesos (mdp) y 322 kilómetros.

El gobernador Julio Menchaca agradeció a la presidenta de México por el apoyo ante la emergencia de octubre del año pasado por las lluvias, deslaves e inundaciones en el estado.

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