A seis meses de la emergencia por las lluvias en Hidalgo, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó avances en la atención a la ciudadanía, con un inversión social para los apoyos directos por 7 mil 426 millones de pesos (mdp).

"Nuestra Presidenta encabeza un gobierno que no se espera a que la gente vaya a tocar la puerta, es el gobierno el que llega hasta el último rincón del país.

"No se trata solo de entregar apoyos; se trata de acompañar a la gente en momentos difíciles, de no soltarlos, de caminar junto a ustedes y de salir adelante juntos", declaró.

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Al acompañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la atención para personas afectadas, Montiel Reyes destacó que se implementaron casi mil brigadas conformadas por 5 mil servidores de la nación "que vinieron desde todo el país a prestar ayuda para salir adelante".

"En tiempo récord censamos 104 mil viviendas de los 119 municipios afectados por las lluvias. "Se incluyeron a 20 mil personas de los pueblos indígenas en este censo de las zonas serranas de estos estados", abundó.

Resaltó que para la limpieza de las viviendas se entregó un primer apoyo de 20 mil pesos y después, con la intención de rehabilitar, se asignó un apoyo de entre 15 y 70 mil pesos.

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También, la secretaria de bienestar indicó que se respaldó a casi 8 mil pequeños comercios con un apoyo de 50 mil pesos.

"No se dejó solo a los campesinos, se brindó un apoyo de 50 mil pesos a casi 30 mil pequeños productores que vieron afectadas más de 56 mil hectáreas, atendiendo de esta manera pérdidas en cultivos y en la actividad ganadera", comentó.

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