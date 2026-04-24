Singuilucan, Hgo.- La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, declaró que los programas de bienestar significan la materialización de la lucha de la Cuarta Transformación para que hubiera democracia, justicia, bienestar y para que la riqueza de nuestro país se distribuyera entre los más pobres.

Al acompañar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la entrega de dichos programas en Singuilucan, Hidalgo, señaló que los estos "no son dádivas".

"Los programas de nienestar, en esencia, son un sistema de protección social que cuida, acompaña y reconoce la dignidad de las personas, porque hoy nuestros programas son derechos universales y permanentes, no como en el pasado, no son dádivas".

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"Hoy construimos derechos para el pueblo de México", agregó. Acusó que cuando "el egoísmo" dominó la política en gobiernos pasados, tuvo consecuencias devastadoras y dolorosas para nuestro país, pues más de 50 millones de mexicanas y mexicanos vivían en pobreza.

"Este segundo piso está ampliando los derechos que se establecieron en el primer gobierno de la Cuarta Transformación y comunicándolos aún más. Lo central y el objetivo fundamental es, y siempre será, la justicia social para nuestro pueblo".

Destacó que 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la condición de pobreza. Finalmente, dijo que la mandataria federal "está construyendo es un cambio de régimen", no un cambio cualquiera.

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