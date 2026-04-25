La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a la ciudadanía a la Clase Nacional de Beisbol y Softbol el próximo domingo 3 de mayo, la cual se celebrará de forma simultánea en todo el país.

Junto al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y el exfutbolista Óscar "El Conejo" Pérez, director del deporte en dicha entidad, la mandataria federal comentó que se busca que el deporte "sea parte de nuestras vidas" y reconoció a este exjugador de futbol.

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), destacó al deporte social como al de alto rendimiento.

Lee también Sheinbaum garantiza reconstrucción en Hidalgo tras lluvias de octubre; "todo va a ser atendido", afirma

Como parte de la promoción de la cultura física, la sana convivencia y el fortalecimiento del tejido social, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte alista la Clase Nacional de Beisbol y Softbol “Diamantes de Paz”, "una estrategia que busca acercar la práctica deportiva a la población y fomentar entornos comunitarios activos y saludables".

"Esta iniciativa tiene como objetivo incentivar la activación física a nivel nacional, así como promover el aprendizaje de fundamentos básicos del béisbol y el sóftbol, disciplinas que forman parte de la identidad deportiva del país.

"A través de esta jornada, se busca fortalecer valores como el trabajo en equipo, el respeto, la inclusión y la convivencia familiar, al convocar a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a integrarse en una experiencia de iniciación deportiva en espacios comunitarios", destacó la Conade.

La actividad se desarrollará simultáneamente en las 32 entidades federativas, en coordinación con la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE), la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y los Órganos de Cultura Física y Deporte estatales y municipales; se estima una participación de 50 mil personas en todo México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft