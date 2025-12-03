Más Información

Aún falta mucho por hacer para que los cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma, antes de considerar una reforma fiscal, dijo el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (), Carlos Gabriel Lerma Cotera.

“El mandato que tenemos tanto del secretario de Hacienda como de la propia Presidenta, es que no hay una reforma fiscal hasta que no abordemos todos lo que tengamos que abordar en términos administrativos y en términos de ampliar la base de recaudación con los que debían haber pagado y que no están pagando”, expuso.

Durante una conferencia magistral luego de inaugurar el Foro Nacional Fiscal 2025 organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (), afirmó que continuarán haciendo cambios administrativos para ampliar la base de causantes.

La instrucción tanto de la titular del Ejecutivo como del secretario de Hacienda es que no se haga una reforma antes sin agotar todas las posibilidades, reiteró el funcionario de la dependencia encargada de la política fiscal en el país.

“Ese es el mandato principal que tenemos. Y en ese sentido, así se armó el Paquete Económico 2026. Este es un paquete económico que desde nuestro punto de vista es un paquete equilibrado y responsable, equilibrado porque nuevamente buscamos ampliar la base de recaudación y con esto poder financiar el presupuesto público”, expuso.

Se resaltan los esfuerzos que han hecho tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la Agencia Nacional de Aduanas de México para poder obtener esos objetivos e incluso mejorarlos. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Según Lerma Cotera, con la reforma fiscal del 2013 se alcanzó una recaudación de impuestos similar a lo que recientemente se logró sin necesidad de hacer modificaciones de fondo.

Hizo ver que con la reforma de hace 12 años, los ingresos tributarios captados tuvieron un efecto de alrededor de dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), al pasar de 10% a 12%.

Ahora se espera un impacto igual con las medidas que se implementaron durante el sexenio pasado y con las autorizadas en este y el siguiente ejercicio.

En ese contexto, resaltó los esfuerzos que han hecho tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la Agencia Nacional de Aduanas de México para poder lograr esos objetivos e incluso mejorarlos.

El subsecretario también se refirió a los incentivos fiscales que están ofreciendo en el marco de los proyectos de los polos de desarrollo y el Plan México para poder captar más inversión.

