La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y cuyo paradero es desconocido, no contempla "el exilio", dijo su exjefa de campaña este martes, un día antes de la entrega del galardón en Oslo.
Las dudas sobre la presencia de Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz se multiplicaron este martes después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en la capital noruega.
"Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe (...) Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos", dijo Magalli Meda en una declaración divulgada en X en la cuenta @ConVzlaComando.
María Corina Machado vive en la clandestinidad en Venezuela
Meda pasó más de un año, entre marzo de 2024 a mayo de 2025, refugiada en la embajada de Argentina con otros opositores para evitar ser arrestada, antes de escapar en una fuga cuyos detalles permanecen en secreto.
Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a Machado. La dirigente opositora de 58 años vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y no ha sido vista en público desde enero.
El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.
"María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia" de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el lunes desconocer detalles sobre el viaje a Oslo de la líder opositora.
María Corina Machado "está intentando llegar a Oslo" para recibir Nobel de la Paz, afirma su hermana
