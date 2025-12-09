Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma

SRE: Buscaremos llegar a un acuerdo con EU por adeudo de agua; vamos a respetar derecho humano al líquido, afirma

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Posponen en el Senado discusión y votación de reforma para crear la figura de “jueces sin rostro”; se discutirá en febrero

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

Defensa: 75 funcionarios tienen protección de la Guardia Nacional; hay 500 agentes desplegados en distintas entidades

Defensa: 75 funcionarios tienen protección de la Guardia Nacional; hay 500 agentes desplegados en distintas entidades

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

César Duarte es trasladado al Altiplano; juez definirá vinculación a proceso por lavado de dinero

SESNSP: Baja 37% el promedio diario de homicidios dolosos en 14 meses; 7 estados concentran 51% del total

SESNSP: Baja 37% el promedio diario de homicidios dolosos en 14 meses; 7 estados concentran 51% del total

Menor estadounidense es rescatada en Oaxaca; había sido sustraída en EU con posible fin de trata

Menor estadounidense es rescatada en Oaxaca; había sido sustraída en EU con posible fin de trata

Atacan a balazos a subsecretario de Seguridad en Colima; Morentín Ramírez resulta herido pero se encuentra estable

Atacan a balazos a subsecretario de Seguridad en Colima; Morentín Ramírez resulta herido pero se encuentra estable

La líder opositora venezolana , ganadora del y cuyo paradero es desconocido, no contempla "el exilio", dijo su exjefa de campaña este martes, un día antes de la entrega del galardón en .

Las dudas sobre la presencia de Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz se multiplicaron este martes después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en la capital noruega.

"Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe (...) Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos", dijo Magalli Meda en una declaración divulgada en X en la cuenta @ConVzlaComando.

María Corina Machado vive en la clandestinidad en Venezuela

Meda pasó más de un año, entre marzo de 2024 a mayo de 2025, refugiada en la embajada de Argentina con otros opositores para evitar ser arrestada, antes de escapar en una fuga cuyos detalles permanecen en secreto.

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a Machado. La dirigente opositora de 58 años vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad y no ha sido vista en público desde enero.

El Instituto Nobel había anunciado el fin de semana la presencia de Machado para recibir el premio, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

"María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia" de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el lunes desconocer detalles sobre el viaje a Oslo de la líder opositora.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo