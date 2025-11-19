El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) lanzó una nueva herramienta llamada “Global Access Network” (GAN), una infraestructura unificada que permite a participantes locales e internacionales acceder a trading, datos de mercado y servicios de hosting de una forma más centralizada.

En un comunicado, la institución explicó que el lanzamiento de la herramienta -que ya está en operación- tiene el objetivo de simplificar y acelerar la conexión del mercado bursátil mexicano.

“GAN es la evolución natural de la infraestructura de la Bolsa Mexicana de Valores, con un modelo más modular y unificado. Reúne en una sola plataforma distintas capacidades, integrando conectividad y analítica avanzada en un mismo entorno”, explicó.

De acuerdo con el grupo, conectarse al GAN permite a los participantes del mercado acceder al ecosistema tecnológico del Grupo BMV, reduciendo tiempos de conexión y costos de implementación.

Además, dijo, brinda baja latencia, alta disponibilidad y redundancia, lo que garantiza la transmisión estable y continua de información crítica para la operación bursátil.

El grupo BMV indicó que con la nueva herramienta los intermediarios y participantes podrán optimizar su desempeño, mejorar la toma de decisiones y fortalecer su competitividad en un entorno global cada vez más digital y demandante.

“Con Global Access Network estamos tendiendo un puente que conecta a México con los mercados de mundo, impulsando un nuevo nivel de conectividad financiera bajo los más altos estándares internacionales”, señaló Rubén Perera, director de Información y Estadística del Grupo BMV.

Entre los servicios principales se incluyen:

Capa de red de baja latencia : acceso inmediato al ecosistema del Grupo BMV, gracias a una red ubicada dentro de su centro de datos

: acceso inmediato al ecosistema del Grupo BMV, gracias a una red ubicada dentro de su centro de datos Servidores dedicados para ejecución : procesamiento crítico con máxima velocidad, estabilidad y control

: procesamiento crítico con máxima velocidad, estabilidad y control Market Data en multicast : información del mercado entregada en tiempo real

: información del mercado entregada en tiempo real Analítica y monitoreo : visibilidad completa del rendimiento, métricas de calidad, alertas y optimización operativa

: visibilidad completa del rendimiento, métricas de calidad, alertas y optimización operativa Seguridad y cumplimiento (ISO 27001 y SOC 2): infraestructura certificada, con controles robustos y monitoreo continuo.

