Madrid. -El fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados logró en su tercer trimestre fiscal, que comprende de agosto a octubre, un beneficio neto de 31 mil 910 millones de dólares, lo que supone incrementar en 65.2% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa tecnológica.

Los ingresos de Nvidia sumaron en el trimestre un récord de 57 mil 006 millones de dólares, 62.5% más que un año antes y 22% por encima de la de los tres meses inmediatamente anteriores, superando así las expectativas de la compañía.

De este modo, en los nueve primeros meses de su año fiscal, la empresa dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 77 mil 107 millones de dólares, 51.8% más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron 147 mil 811 millones de dólares, 62% más.

"Las ventas de Blackwell se han disparado y las GPU para la nube están agotadas", afirmó Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia. "La demanda de computación sigue acelerándose y multiplicándose tanto en entrenamiento como en inferencia, creciendo exponencialmente en ambos casos. Hemos entrado en el círculo virtuoso de la IA", añadió.

De cara al cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia prevé que los ingresos asciendan a un nuevo récord de 65 mil millones de dólares con una desviación del 2% al alza o a la baja.

Las acciones de Nvidia, que cerraron la sesión con una subida del 2.85%, reaccionaban con un repunte de alrededor del 4% a la publicación de las cuentas y las nuevas previsiones de la multinacional.

