WASHINGTON — Una mayoría de los responsables de la política de la Reserva Federal expresó su apoyo a finales de octubre a nuevos recortes de las tasas de interés, aunque no todos se comprometieron a realizar la reducción en su próxima reunión en diciembre, según las actas publicadas el miércoles.

Al mismo tiempo, muchos funcionarios dijeron que "probablemente sería apropiado" mantener las tasas "sin cambios durante el resto del año", lo que indica fuertes divisiones entre los responsables de la política sobre los próximos pasos del banco central.

Los recortes de tasas suelen reducir los costos de los préstamos para hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.

Lee también Reserva Federal recorta de nuevo su tasa de interés y la deja en un rango de entre 3.75%-4%

Los funcionarios de la banco central estadounidense están profundamente divididos sobre cuál es la mayor amenaza para la economía: la débil contratación o la inflación elevada. Si un mercado laboral lento es la mayor amenaza, entonces la Fed típicamente reduciría más las tasas. Pero combate la inflación manteniendo las tasas elevadas, o incluso aumentándolas.

El titular de la institución, Jerome Powell, había señalado las profundas divisiones entre los 19 miembros del comité de fijación de tasas de interés en una conferencia de prensa tras la reunión del 28-29 de octubre. Las actas se publicaron después del retraso habitual de tres semanas.

We have posted the minutes from the #FOMC meeting held October 28-29, 2025: https://t.co/0loYq48ZXZ — Federal Reserve (@federalreserve) November 19, 2025

"Los participantes expresaron opiniones fuertemente divergentes" sobre si la Fed debería recortar en su reunión del 9-10 de diciembre, según las actas.

El banco central decidió reducir su tasa clave a aproximadamente 3.9% en la reunión de finales de octubre, bajando desde 4.1% y siendo el segundo recorte este año. En septiembre, la Fed proyectó que reduciría las tasas tres veces este año, en septiembre, octubre y diciembre.

Lee también Precio del dólar: Peso y mercados mundiales se tambalean ante expectativa por recorte de la Fed a su tasa de interés

Sin embargo, en las últimas dos semanas, numerosos funcionarios de la Fed han expresado preocupaciones sobre la inflación, que fue del 3% en septiembre y ha estado por encima del objetivo del 2% de la Fed durante casi cinco años. Eso ha llevado a los inversores de Wall Street a reducir sus expectativas de otra reducción el próximo mes. Las probabilidades de un recorte han caído de casi el 95% hace un mes a un 50-50 el miércoles, según los precios de futuros, de acuerdo con CME Fedwatch.

Otro inconveniente para la Fed es que los datos de empleo de octubre y noviembre no se publicarán hasta el 16 de diciembre, una semana después de la próxima reunión, según anunció el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los funcionarios de la Fed verán el informe de empleo de septiembre, que se publicará el jueves.

Michael Gapen, economista de Morgan Stanley, dijo que la falta de nuevos datos de empleo reduce las posibilidades de un recorte de tasas en diciembre. Los datos de contratación débil probablemente animarán a más responsables de la política de la Fed a apoyar un recorte de tasas, mientras que la ausencia de datos podría envalentonar a aquellos funcionarios que apoyan mantener la situación actual.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm