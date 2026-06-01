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A siete años de haber entrado a los reclusorios de la Ciudad de México a tocar para personas privadas de la libertad, los integrantes de S7N recibieron mensajes de algunos internos que los habían visto durante aquella gira que más tarde daría origen al documental Sin barreras.
Algunos ya en libertad buscaron a la banda para agradecer esa experiencia que, aseguran, cambió su forma desentir la música.
“Había gente que terminando los shows era así de: ‘Es mi primer show de metal y está increíble’. Hay internos que ya salieron y nos contactaron y fue así de: ‘Güey, gracias a ustedes ahora me gusta el metal’”, contó Stu Zepeda, baterista de la agrupación.
La historia detrás de esos en cuentros quedó registrada en Sin barreras, documental que sigue el recorrido de Mao Kanto, Israel Monroy, Lalo Olvera y Stu Zepeda por distintos centros penitenciarios de la Ciudad de México.
Lo que inicialmente sería una presentación se convirtió en una gira por cinco reclusorios y en una experiencia que transformó a internos y a músicos.
“Esa reacción tan orgánica ante la música del género que sea es algo de lo que se relata en el documental”, explicó.
El proyecto, grabado en 2019, encontró una segunda vida en el circuito internacional de festivales. Recientemente obtuvo tres reconocimientos en el World Film Festival en Cannes. Sin embargo, el documental todavía no ha llegado al público.
“Desgraciadamente las negociaciones son bien lentas y por eso la mayor parte de la población no lo ha podido ver, pero va en buen camino”, señaló.
Tras acompañar a Megadeth en su gira por México, darán concierto el 6 de junio en el Fuck Off Room de Ciudad de México.
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