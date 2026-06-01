Si se pudiera definir la personalidad de Ari Albarrán, a quien la gente ubica por su participación en el programa Me caigo de risa, sería como la de una hadita artesana, a la que le gusta usar su creatividad y habilidad con las manos, para darle vida a cualquier objeto.

Y es precisamente lo que hace en obra Recetas para la vida.

“Aquí soy la Ari que no me había atrevido a ser desde que salí de la escuela, es que las artes plásticas y yo tenemos un romance desde hace mucho tiempo, y mucha gente no sabe que mis aspiraciones en la vida, además de actuar, es hacer teatro literalmente, el diseñarlo, mancharme las manos, ir a buscar materiales”.

Como Ari se considera una actriz creadora, se involucró en este montaje desde el momento mismo de la escritura, pero además invitó a su madre y a la directora de la puesta en escena, Maricarmen Núñez, en la hechura de los títeres y las maquetas que se utilizan en Recetas para la vida, que se presenta desde este fin de semana en el Teatro La Capilla.

“Todas somos como muy asiduas a lo artesanal, a las tres nos llenaba de vida juntarnos y recortar, pintar, pasarla bien, porque era un proceso que queríamos disfrutar particularmente, por eso darle valor a lo hecho por las manos es algo que nos une”, comenta.

Ari explica que la creación de Recetas para la vida respondió a la inquietud de hacer una obra para títeres, aprovechando que ella y su mamá tienen el Taller a manos libres, que se enfoca en realizar títeres y utilería para teatro, y eso sería una buena manera de honrar el oficio que ambas tienen.

Es por eso que el montaje utiliza diversas técnicas, desde el teatro de sombras hasta marionetas de mesa, que ayudan a la actriz a recrear un mundo de fantasía, donde el público vea a Lola crecer ante sus ojos.

Con sabor a hogar

En Recetas para la vida, Ari es el único actor sobre el escenario, y a través de la manipulación de títeres cuenta la historia de Lola, una niña que entrando a la pubertad que enfrenta la pérdida de su madre, lo que la lleva a emprender un viaje en busca de la autonomía, trajendo consigo su legado más preciado: el recetario de su madre.

“Pensé que estaba bien hablar de la familia, porque son historias universales con las que todos pueden conectar, que pueden ver chicos y grandes, y sobre todo son historias que encierran problemáticas muy complejas.

“Yo empecé a desarrollar la historia a partir de qué tipo de familia puede ser una conformada sólo por dos personas, sin tanto drama; cómo es la relación si están solas en el mundo y, qué pasaría si una de ellas ya no está”.