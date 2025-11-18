El gigante de los semiconductores Nvidia y Microsoft anunciaron inversiones por un total de 15 mil millones de dólares (mmdd) en la startup de inteligencia artificial Anthropic, creadora del chatbot Claude.

El anuncio es parte de la fiebre de inversiones en el sector de IA, que ha despertado en Wall Street temores de una burbuja.

Nvidia comprometió hasta 10 mil millones de dólares, mientras que Microsoft, que posee el 27% de OpenAI, rival de Anthropic, prometió hasta 5 mil millones de dólares.

Lo convenido es parte de un acuerdo más amplio, por el que Anthropic se comprometió a comprar 30 mil millones de dólares en capacidad de computación en la nube de Microsoft y adoptar las últimas versiones de la tecnología de chips de Nvidia.

"Cada vez somos más cliente del otro", dijo el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en un video difundido por internet.

"Usaremos modelos de Anthropic. Ellos utilizaran nuestra infraestructura y saldremos al mercado juntos para ayudar a nuestros clientes a darse cuenta del valor de la IA", precisó.

Anthropic. Foto: especial

Inversión marca realineamiento en sector de la IA generativa

La millonaria inversión marca un importante realineamiento en el sector de la IA generativa, donde la competencia se intensificó entre OpenAI, creador de ChatGPT, y sus rivales, entre ellos Anthropic y Google, que este martes lanzó el nuevo modelo de su herramientia IA Gemini.

Anthropic, basada en California, fue lanzada en 2021 por ex trabajadores de OpenAI y se presenta como una marca que prioriza la seguridad en el desarrollo de la IA. Su principal producto es el chatbot Claude y su familia de modelos.

Con la creciente preocupación en Wall Street ante una posible burbuja en el mercado de la IA, las acciones de Nvidia, la mayor empresa del mundo por capitalización en el mercado, cayeron hasta un 3% en medio de ventas masivas en el sector tecnológico.

Las acciones de Microsoft perdieron cerca del 3,5%.

El anuncio de este martes impulsó el valor de Anthropic a 350.000 millones de dólares, dijo una fuente a la CNBC. Con ello la empresa se convirtió en una de las más valiosas del mundo. Recientemente, OpenAI fue valorada en USD 500.000 millones.

