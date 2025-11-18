Más Información

Los negocios de computación en la nube de y podrían enfrentar un escrutinio más estricto por parte de los reguladores de la Unión Europea (UE), quienes están considerando si deberían caer bajo la red de control sobre grandes empresas tecnológicas.

La Comisión Ejecutiva del bloque anunció que está evaluando si Amazon Web Services y Microsoft Azure deberían ser clasificados como "filtros de contenido" bajo la de la UE.

Este amplio conjunto de normas está diseñado para controlar el poder de mercado de las empresas tecnológicas con una lista de acciones permitidas y prohibidas, bajo la amenaza de fuertes sanciones.

Los filtros enfrentan obligaciones adicionales bajo esas normas y los reguladores ya han dado esa clasificación a otras partes de las empresas, como Amazon Marketplace y LinkedIn de Microsoft. La designación se basa en parte en el número de usuarios, lo que hace más difícil aplicarla a los proveedores de computación en la nube.

La Comisión declaró que examinará si Amazon Web Services y Microsoft Azure "actúan como puertas de acceso importantes entre empresas y consumidores" a pesar de no cumplir con los umbrales. La investigación de mercado indica que los proveedores de servicios en la nube como AWS y Azure tienen "posiciones muy fuertes en relación con las empresas y los consumidores", señaló.

La tecnología de computación en la nube permite a las empresas acceder de forma remota a equipos y servicios de computación masivos sin tener que comprar y mantener infraestructura física.

La caída de Amazon Web Services el mes pasado, que afectó el uso de internet durante horas, destacó la dependencia de muchos servicios digitales, incluida la inteligencia artificial, de los proveedores de computación en la nube.

"Estamos seguros de que cuando la Comisión Europea considere los hechos, reconocerá lo que todos vemos", indicó Amazon Web Services en un comunicado. "El sector de la computación en la nube es extremadamente dinámico, con empresas que disfrutan de mucha variedad, oportunidades de innovación sin precedentes y bajos costos, y que designar a los proveedores de nube como guardianes no vale los riesgos de sofocar la invención o aumentar los costos para las empresas europeas".

Microsoft afirmó que el sector de la nube en Europa es innovador y altamente competitivo. "Estamos listos para contribuir a la investigación de mercado de la Comisión Europea", señaló.

