La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió ayer 1.5%, su segundo cierre negativo consecutivo, en una sesión de resultados mixtos a escala global.

Con este movimiento, su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó hasta 64 mil 366.70 unidades, tras anotar un nuevo máximo histórico de 65 mil 636.36 unidades el viernes pasado.

El anterior cierre máximo del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado miércoles, cuando se ubicó en 65 mil 616.43 unidades, mientras que con la subida semanal suma dos avances en últimas tres semanas.

“En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 1.5% y con un bajo volumen de operación de 57.89% por debajo de su promedio de 100 días”, comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras Bolsa Mexicana de Valores (3.64%), Alsea (2.92%), Industrias Peñoles (2.68%), Banorte (2.35%) y La Comer (2.23%).

En la jornada, el peso mexicano se depreció 0.15% frente al dólar, al cotizar en 17.99 unidades por billete verde, frente a 17.97 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó 99.7 millones de títulos por un importe de 12 mil 312 millones de pesos.

De las 598 firmas que cotizaron durante la jornada de este martes, 286 terminaron con sus precios al alza, 285 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de infraestructura de gas natural Esentia Energy (ESENTIA ll), con 3.49%; de Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con 3.4%, y de la firma financiera Actinver (ACTINVR B), con 2.59%.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con 15.62%; del club de fútbol América (AGUILA CPO), con 4.9%, y la Bolsa Mexicana de Valores (BOLSA A), con 3.64 %. EFE