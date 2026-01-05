La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó beneficios económicos por 26 mil 136 millones de pesos por el Día de Reyes en México.

En un comunicado, la institución proyectó un alza de 8% frente a la derrama de 2024, impulsada por el consumo de temporada y dinámica comercial previa al 6 de enero.

Concanaco subrayó que esta fecha “no sólo es una tradición”, sino que “es un motor que sostiene empleo, activa negocios familiares y fortalece la economía local cuando las compras se hacen en comercio establecido, con productos seguros y comprobantes”.

También recordó que en México residen 36.2 millones de niñas y niños de cero a 17 años, considerados protagonistas de la celebración.

La proyección para 2026 se sustenta en el comportamiento observado en años recientes, según Concanaco. En este sentido, recordó que los beneficios económicos en 2025 ascendieron a 24 mil 200 millones de pesos, un año antes de 22 mil millones, y 20 mil millones en 2023.

Para 2026, la confederación también anticipó que el crecimiento interanual de 8% tiene que ver con factores de contexto como el ingreso disponible de temporada, debido a beneficios como el aguinaldo y fondos de ahorro, y el incremento del salario mínimo general vigente desde el pasado 1 de enero.

El organismo empresarial previó que la mayor demanda se concentrará en juguetes y electrónicos —videojuegos, tabletas, teléfonos, consolas y computadoras—, además de ropa, calzado, perfumes y artículos de cuidado personal, junto con el repunte de venta de rosca de Reyes en panaderías y comercios de barrio.

Estimó que el impulso comercial beneficiará principalmente al sector comercio, donde existen cerca de 2.68 millones de establecimientos comerciales en el país.

En contraste, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) advirtió en días recientes del encarecimiento de la festividad para hogares, por el aumento en el costo de la rosca, el chocolate y los regalos.

La Anpec también reportó que el gasto promedio para un festejo familiar de hasta 15 personas —con rosca tradicional y chocolate— ascenderá a 901 pesos, un aumento de 21% frente a los 745 pesos del año pasado.