A unos días de que se anunció la puesta en circulación de la nueva moneda de plata de 10 pesos conmemorativa a los 100 años de la fundación del Banco de México (Banxico) aún no está disponible para el público en general.

Tampoco hay en las sucursales bancarias los billetes de diversas denominaciones que se emitieron especialmente con la leyenda de la celebración del centenario.

El pasado 25 de agosto el Instituto Central dio a conocer que la nueva moneda estaría a la venta en el Museo Interactivo de Economía (Mide) y en las tiendas de la Casa de Moneda de México.

Sin embargo, en un recorrido llevado a cabo por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que la moneda y los billetes todavía no llegan; incluso se desconoce cuándo comenzarán a venderlas y su precio.

En el Mide, a cada rato entran a la tienda personas para preguntar si ya la pueden adquirir, sobre todo coleccionistas que siempre están atentos para ser los primeros en tenerlas.

Mientras que por internet aún no se están comercializando.

Dentro del reciento, una vendedora dijo que todavía no les dan fecha ni saben para cuándo podrían llegar los nuevos elementos.

Las personas interesadas que se acercan a preguntar creen que como la moneda tiene una denominación de 10 pesos costará eso.

Pero les hacen ver que ese no será su precio al público porque se trata de una pieza de emisión limitada de dos onzas de plata similar a la del Ángel de la Independencia que rebasa los 600 pesos por lo que esta nueva moneda podría costar muchos más.

Mide pone una anuncio para avisar que aún no la tiene en venta

Dada la demanda que han tenido por esa moneda, se vieron obligados a poner un anuncio para explicar dicha situación.

En el mostrador colocaron un aviso para responder a las constantes preguntas que les hacen, pues hay una gran demanda por la moneda.

Se les pide estar atentos a las redes sociales del Mide, porque a través de esa vía de comunicación oficial darán a conocer cuando ya estará en las vitrinas.

Lo mismo sucede en las tiendas de la Casa de Moneda de México.

Mientras tanto en algunas de las sucursales bancarias que tienen el servicio de canje, no hay billetes conmemorativos y aseguran que será muy difícil que la gente los consiga.

