Más Información

EU da "por decapitado" al Cártel de Sinaloa; así fue, minuto por minuto, la conferencia tras audiencia de "El Mayo"

EU da "por decapitado" al Cártel de Sinaloa; así fue, minuto por minuto, la conferencia tras audiencia de "El Mayo"

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU

Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU

Este lunes el Banco de México (Banxico), puso en circulación la nueva moneda de plata de 10 pesos para conmemorar su fundación ocurrida un día como hoy de 1925.

También dio a conocer que circularán billetes especiales que emitió de manera temporal para recordar los 100 años de vida del Instituto Central encargado de combatir la inflación como mandara prioritario plasmado en la Constitución.

La moneda es de edición limitada y se venderá en las tiendas de la Casa de Moneda y en el Museo Interactivo de Economía.

Lee también

Así se ven los diseños de Banxico

Es de plata y tiene forma circular con un valor facial de 10 pesos.

Su contenido es de 2 onzas de plata de ley 0.999 y fue acuñada por la Casa de Moneda de México.

‭En ‬su ‭ ‬anverso‭ tiene ‬al ‭ ‬centro ‭ ‬el ‭ ‬Escudo Nacional en relieve ‭ ‬escultórico circundado con la leyenda ‭“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. ‬

Rodeando a éste y siguiendo ‭ ‬el ‭ ‬contorno del ‭ ‬marco, ‭ ‬incluye ‭ ‬la ‭ ‬reproducción ‭ ‬de ‭ ‬diferentes escudos utilizados ‭ ‬a ‭ ‬través ‭ ‬de ‭ ‬la ‭ ‬historia ‭ ‬de ‭ ‬nuestro ‭ ‬país, ‭ ‬así ‭ ‬como ‭ ‬del ‭ ‬águila ‭ ‬que ‭ ‬se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino.

El marco es liso.

Lee también

En el reverso muestra al centro y ligeramente desfasado hacia la izquierda el edificio principal del Banco de México, arriba, en tres líneas, el logotipo y leyenda de la conmemoración: ‭ “100.‬ ‭ 1925‬-‭2025. ‭ ‬BANCO ‭ ‬DE ‭ ‬MÉXICO”. ‭ ‬‬

‭‭En tanto, en ‬el ‭ ‬borde ‭ ‬superior ‬ siguiendo el contorno la leyenda “CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL BANCO DE ‭MÉXICO”. ‬

‭A la derecha la denominación “$10” y debajo la ceca de la Casa de Moneda.‬

‭Por su látete los billetes serán de curso legal con la leyenda “100 aniversario 1925-2025” y podrán ser canjeados en las sucursales bancarias que ofrezcan ese servicio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses