Este lunes el Banco de México (Banxico), puso en circulación la nueva moneda de plata de 10 pesos para conmemorar su fundación ocurrida un día como hoy de 1925.

También dio a conocer que circularán billetes especiales que emitió de manera temporal para recordar los 100 años de vida del Instituto Central encargado de combatir la inflación como mandara prioritario plasmado en la Constitución.

La moneda es de edición limitada y se venderá en las tiendas de la Casa de Moneda y en el Museo Interactivo de Economía.

Así se ven los diseños de Banxico

Es de plata y tiene forma circular con un valor facial de 10 pesos.

Su contenido es de 2 onzas de plata de ley 0.999 y fue acuñada por la Casa de Moneda de México.

‭En ‬su ‭ ‬anverso‭ tiene ‬al ‭ ‬centro ‭ ‬el ‭ ‬Escudo Nacional en relieve ‭ ‬escultórico circundado con la leyenda ‭“ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. ‬

El #BancodeMéxico celebra su 100 aniversario con una moneda conmemorativa. Su diseño refleja con orgullo un siglo de compromiso con México.#100AniversarioBanxico pic.twitter.com/PBgwLXAqzb — Banco de México (@Banxico) August 25, 2025

Rodeando a éste y siguiendo ‭ ‬el ‭ ‬contorno del ‭ ‬marco, ‭ ‬incluye ‭ ‬la ‭ ‬reproducción ‭ ‬de ‭ ‬diferentes escudos utilizados ‭ ‬a ‭ ‬través ‭ ‬de ‭ ‬la ‭ ‬historia ‭ ‬de ‭ ‬nuestro ‭ ‬país, ‭ ‬así ‭ ‬como ‭ ‬del ‭ ‬águila ‭ ‬que ‭ ‬se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino.

El marco es liso.

En el reverso muestra al centro y ligeramente desfasado hacia la izquierda el edificio principal del Banco de México, arriba, en tres líneas, el logotipo y leyenda de la conmemoración: ‭ “100.‬ ‭ 1925‬-‭2025. ‭ ‬BANCO ‭ ‬DE ‭ ‬MÉXICO”. ‭ ‬‬

‭‭En tanto, en ‬el ‭ ‬borde ‭ ‬superior ‬ siguiendo el contorno la leyenda “CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL BANCO DE ‭MÉXICO”. ‬

‭A la derecha la denominación “$10” y debajo la ceca de la Casa de Moneda.‬

‭Por su látete los billetes serán de curso legal con la leyenda “100 aniversario 1925-2025” y podrán ser canjeados en las sucursales bancarias que ofrezcan ese servicio.

100 años de confianza, 100 años de historia. Descubre la leyenda “100 Aniversario 1925-2025” en tus billletes. Son válidos para tus realizar transacciones, ¡celebremos juntos!#BancodeMéxico #100AniversarioBanxico pic.twitter.com/YvG5zlQGg6 — Banco de México (@Banxico) August 25, 2025

