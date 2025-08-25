A 10 años de que una tormenta dañara el archivo fotográfico de Guillermo Kahlo, de imágenes capturadas el 25 de agosto de 1925, en la fundación del Banco de México (Banxico), el material se encuentra a salvo y digitalizado.

El banco central apoyó el rescate para que el material original pudiera conservarse como parte del acervo del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, que incluye el original del primer billete emitido, con denominación de cinco pesos.

Actualmente pueden consultarse en su versión digital las 68 fotografías que existen sobre la fundación de Banxico, que datan de 1925 y 1926. De esa colección de álbumes fotográficos, 39 son de Guillermo Kahlo y una de José F.B.

El Banxico se fundó el 25 de agosto de 1925, pero abrió sus puertas días después, el 1 de septiembre, como da cuenta una de las fotografías de Kahlo. La inauguración se realizó en la antigua sede del banco central, en el edificio del Banco de Londres y México, en el Centro Histórico.

Participaron en el acto el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles; el secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, y el primer director del Banxico, Alberto Mascareñas.

Entre otros personajes plasmados en el papel y según los relatos históricos, estuvieron como testigos de aquel importante acontecimiento el presidente de la Cámara de Diputados, Ezequiel Padilla; el general Celestino Gasca; el secretario de Relaciones Exteriores, Aarón Sáenz, y el medio hermano del presidente, Arturo M. Elías.

Hay otra fotografía del día de la inauguración de la sede actual del edificio de Banxico, en la calle de 5 de Mayo, ocurrida el 12 de octubre de 1927. El evento estuvo a cargo del general Plutarco Elías Calles, acompañado de su hijo Rodolfo Elías Calles Chacón; del secretario de Guerra y Marina, Joaquín Amaro, y el director general y el tesorero de Banxico, Alberto Mascareña y Adolfo Prieto, respectivamente.

Además de ser responsable de la política monetaria, que tiene como principal objetivo mantener la inflación baja y estable para proteger a los que menos tienen, Banxico lleva a cabo otras actividades. Este año también se cumplen 60 años de que se constituyó como una institución fiduciaria, y de que cuenta con el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (Fiderh).

El 13 de julio de 1971, el gobierno federal, representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), celebró con Banxico un contrato de fideicomiso.

La dependencia encomendó al banco central la administración de un fondo revolvente para créditos con el fin de promover la formación de especialistas de grado superior en diversas disciplinas.