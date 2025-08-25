El valor de la producción de las empresas constructoras en México observó un avance mensual de 0.9% durante junio pasado, luego de hilar dos meses a la baja, revelan datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por tipo de obra, dos de los seis grupos que comprenden las empresas del sector reportaron un incremento mensual en el valor de su producción durante el sexto mes del presente año.

Los dos segmentos cuya producción reportó un avance en mayo pasado fueron: Edificación que registró un alza mensual de 2.9%, así como el relacionado con el Transporte y Urbanización con un aumento de 0.6%.

Por el contrario, el grupo relacionado con Agua, Riego y Saneamiento retrocedió 12.1%; el segmento de ‘Otras Construcciones’, -1.7%; Electricidad y Telecomunicaciones, -1.4%; y Petróleo y Petroquímica -1.0%.

Por sector contratante, el gubernamental participó con el 28.9% del valor de la producción de las empresas constructoras en junio, con un alza mensual de 4.7% con base en cifras originales, mientras que el privado concentró el restante 71.1% del valor, con un aumento de 0.3%.

En el sexto mes de 2025, el personal ocupado total en la industria de la construcción reportó una baja de 0.5%. Por tipo de contratación, el personal dependiente de la empresa retrocedió 0.3%, mientras que el personal no dependiente disminuyó 4.4%.

El número de las y los obreros disminuyó en el mes 0.7%; el de los empleados administrativos, contables y de dirección bajó 0.5%, y el grupo de ‘otros’ que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros trabajadores sin remuneración, aumentó 2.3%.

