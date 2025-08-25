Más Información

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Priscila Valverde: Cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México; "El Guana" regresa del carrusel

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

El valor de la producción de las empresas constructoras en observó un avance mensual de 0.9% durante junio pasado, luego de hilar dos meses a la baja, revelan datos publicados por el (Inegi).

Por tipo de obra, dos de los seis grupos que comprenden las empresas del sector reportaron un incremento mensual en el valor de su producción durante el sexto mes del presente año.

Los dos segmentos cuya producción reportó un avance en mayo pasado fueron: Edificación que registró un alza mensual de 2.9%, así como el relacionado con el Transporte y Urbanización con un aumento de 0.6%.

Por el contrario, el grupo relacionado con Agua, Riego y Saneamiento retrocedió 12.1%; el segmento de ‘Otras Construcciones’, -1.7%; Electricidad y Telecomunicaciones, -1.4%; y Petróleo y Petroquímica -1.0%.

Por sector contratante, el gubernamental participó con el 28.9% del valor de la producción de las empresas constructoras en junio, con un alza mensual de 4.7% con base en cifras originales, mientras que el privado concentró el restante 71.1% del valor, con un aumento de 0.3%.

En el sexto mes de 2025, el personal ocupado total en lareportó una baja de 0.5%. Por tipo de , el personal dependiente de la empresa retrocedió 0.3%, mientras que el personal no dependiente disminuyó 4.4%.

El número de las y los disminuyó en el mes 0.7%; el de los empleados administrativos, contables y de dirección bajó 0.5%, y el grupo de ‘otros’ que incluye a personas propietarias, familiares, así como a otras y otros sin remuneración, aumentó 2.3%.

