Manuel Nava Silva, integrante de la Cooperativa Bosque Don Roberto en Xalapa, Veracruz, fue atacado a balazos con un arma de postas ayer por la tarde mientras realizaba labores de vigilancia comunitaria dentro del área forestal que la organización resguarda para impedir daños al territorio.

De acuerdo con un colaborador de Nava Silva, la agresión ocurrió en un contexto de tensión por intentos de invasión al predio y tala ilegal pues los disparos fueron hechos mientras el defensor ambiental recorría el bosque.

La agresión fue denunciada públicamente a través de una transmisión en vivo difundida en la página de Facebook de la Cooperativa. En el video se informó que Manuel Nava Silva recibió al menos dos disparos con un arma de postas, lo que le provocó lesiones que requirieron atención médica.

Durante la transmisión, Armando Uresti, representante de la Cooperativa, responsabilizó directamente a Homero “N” quien mantiene un negocio de venta de comida dentro del bosque, de haber perpetrado el ataque y de lanzar amenazas previas contra integrantes de la organización que se oponen a la ocupación del predio.

“Le dispararon al compañero Manu, que vive dentro del bosque, el colaborador del Bosque Don Roberto, y él cuida esa área que quieren invadir (…) Homero detonó sobre su cabeza dos impactos con un arma de postas”, señaló Uresti, al advertir que el conflicto se intensificó en las últimas semanas.

En su testimonio, Nava explicó que la agresión ocurrió cuando intentó frenar la tala de varios árboles al interior del bosque. Relató que el agresor ingresó armado al área y que, además de los disparos, fue golpeado en distintas partes del cuerpo con la cacha del arma, lo que agravó las lesiones.

Tras el ataque, elementos de seguridad del Estado acudieron al lugar. Sin embargo, no se realizó ninguna detención y los policías únicamente acompañaron a la víctima a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

En respuesta, organizaciones ambientales que protegen los bosques de Xalapa expresaron su preocupación por la seguridad de los integrantes de la Cooperativa y por la falta de acciones inmediatas al denunciar que la defensa de áreas naturales en todo el país se realiza en condiciones cada vez más riesgosas ante la presión de intereses económicos.

“Toda nuestra solidaridad con la Cooperativa Bosque Don Roberto que defiende el territorio de la ciudad capital de la urbanización rampante. Exigimos al Gobierno del Estado de Veracruz y al Ayuntamiento de Xalapa proteger la integridad física y moral de los integrantes de la Cooperativa”, señaló la organización LAVIDA.

Van 189 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en una década en México: CEMDA

En 2024, la violencia contra personas defensoras del medio ambiente en México alcanzó uno de sus niveles más altos de la última década pues, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), ese año fueron asesinados 25 defensores del territorio y los bienes naturales, un incremento de 20% frente a 2023, cuando se documentaron 20 casos.

Para 2025, no existen aún cifras cerradas ni un balance consolidado de agresiones, debido al rezago natural en la documentación y verificación de los casos, advirtió el Centro en su informe.

Sin embargo, en la última década, la organización ha documentado 189 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en el país, hecho que ubica a México entre los países con más crímenes de este tipo a nivel mundial.

De forma paralela, durante 2024 también se contabilizaron 94 eventos de agresión y 236 ataques específicos, lo que confirma que, aunque algunas modalidades de violencia disminuyen en ciertos años, el riesgo estructural para quienes defienden el territorio permanece.

