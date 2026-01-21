El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó este miércoles como un “logro histórico” la entrega, por parte de México, de 37 criminales, incluyendo miembros de cárteles, y agradeció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo.

En un comunicado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo: “Estamos agradecidos por esta colaboración con nuestros socios internacionales e impartiremos justicia pronta y expedita contra los miembros de organizaciones terroristas extranjeras que llevan años atacando al pueblo estadounidense”.

El director de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrance Cole, agradeció “al gobierno de México por apoyarnos. La DEA seguirá avanzando junto con nuestros socios estadounidenses e internacionales para desmantelar estos cárteles terroristas, cortar el suministro de fentanilo y salvar vidas estadounidenses”.

Lee también Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

México trasladó a EU a 37 reos de distintos centros penitenciarios (20/01/2026). Foto: SSPC

Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), dijo que “el anuncio sobre la entrega de decenas de fugitivos desde México para enfrentarse a cargos es otro ejemplo más del trabajo incansable y la colaboración del FBI aquí en Estados Unidos y en México. Seguiremos trabajando para impedir que estos cárteles de la droga, traficantes de armas y terroristas traigan el crimen, las drogas y las armas de fuego a las calles y barrios de nuestras ciudades”.

Cole destacó que entre los criminales entregados por México hay “personas vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, ambos designados como organizaciones terroristas extranjeras”.

Subrayó el “liderazgo de personas como el presidente Trump y la fiscal general Bondi, que trabajan diligentemente para traer de vuelta a Estados Unidos a todos estos criminales buscados...”.

Ninguno de los criminales entregados por México enfrentará la pena de muerte porque así ha sido acordado con el gobierno mexicano.

Lee también Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

"La justicia no se detiene en las fronteras”

El comunicado destaca que la del martes es “la tercera vez que México usa su Ley de Seguridad Nacional para expulsar fugitivos a Estados Unidos” y q se trata de la “transferencia de fugitivos más grande”, luego de los 29 entregados el 27 de febrero de 2025 y los 26 entregados el 12 de agosto del mismo año.

“El liderazgo del presidente [estadounidense, Donald] Trump y la fiscal general Bondi, que trabajan diligentemente para traer de vuelta a Estados Unidos a todos estos criminales buscados, refuerza su compromiso de hacer justicia a sus víctimas”, afirmó en el comunicado el director Gadyaces S. Serralta, del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS). “Esto envía un mensaje muy claro: la justicia no se detiene en las fronteras”.

Entre los entregados están Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste, con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.

Lee también México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos

También están Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”, Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de las Beltrán Leyva.

Hay una mujer incluida en la lista: María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora” o “La Chayo”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y acusada de tráfico de armas y de personas, además de narcotráfico.

Los 37 entregados enfrentan como pena máxima la cadena perpetua.

“Este es otro logro histórico en la misión de la administración Trump de destruir los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, entre los que se incluyen terroristas del Cártel de Sinaloa, CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en suelo estadounidense”, aseguró Bondi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc