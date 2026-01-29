Más Información
Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura
Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado
Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto
Una docena de personas juzgadoras electas en los comicios judiciales del pasado 1 de junio fueron enviadas a salas regionales, por lo que sus plazas en magistraturas de circuito quedaron vacantes.
Ante esta situación, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) tendrá que asignar esos espacios a quienes ocuparon el segundo lugar en la elección popular y posteriormente, el Senado de la República deberá tomarles la protesta de ley.
Lee también Dante Delgado presenta condiciones de MC para apoyar reforma electoral; pide voto universal y reducir edad para votar a 16 años
Fuentes del Senado informaron a EL UNIVERSAL que el marco legal vigente marca que se debe respetar el género en esta reasignación de vacantes, pero en tres de las 12 magistraturas es imposible cumplir con ese precepto, ya que quienes fueron derrotados en la contienda por ese cargo judicial son de un género distinto al de quien ganó en las urnas.
El Órgano de Administración Judicial es el responsable de definir el mecanismo para determinar a quiénes se les asignan esas tres vacantes. Una vez que se resuelva esta situación, las tres magistraturas tendrán que presentarse ante el pleno del Senado de la República, en el periodo ordinario que está por iniciar, para rendir protesta.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]