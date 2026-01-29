En el comienzo de la "nueva etapa" que describe Ricardo Salinas Pliego en sus redes sociales, se enmarca el acuerdo al que llegó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en donde el empresario se comprometió a pagar poco más de 32 mil millones de pesos luego de 18 años de litigios y amparos por su deuda con el fisco.

El conflicto del conglomerado empresarial Grupo Salinas con el gobierno federal incrementó desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, arreció debido a los reiterados llamados a que pagara sus impuestos.

Previo al acuerdo con el SAT, Salinas Pliego había expresado su rechazo a pagar la deuda que, acusó, era un "embate del Estado en su contra" y una "persecución política e ideológica" en contra de quienes “dicen la verdad”.

Lee también “Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

El empresario Ricardo Salinas Pliego en una fotografía del pasado 13 de noviembre de 2019 en la Ciudad de México. Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

La deuda inicial de Salinas Pliego y el acuerdo de pagar solo 32 mil mdp

La deuda inicial que el empresario debía cubrir con el gobierno federal era de 51 mil millones de pesos, de acuerdo a lo expresado por el SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino desde diciembre del 2025 y quien lo reiteró a mediados de enero del 2026.

Sin embargo, según lo expuesto por el SAT este jueves, Salinas Pliego se comprometió a pagar un total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, una cantidad que irá disminuyendo debido a que 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y el resto de dinero será entregado en 18 abonos.

Previo a este acuerdo, el pasado 25 de septiembre del 2025, el dueño de TV Azteca externó su deseo de tener una "mesa de negociación" con la presidenta Sheinbaum y su equipo para llegar a un acuerdo, sin embargo, la oferta fue rechazada por la jefa del Ejecutivo al decir que "sentarse en una mesa a negociar los impuestos es de otra época”.

Lee también Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Un día antes de que fuera rechazada su propuesta, el dueño de TV Azteca dijo que debido a que en varias ocasiones fue nombrado en las conferencias mañaneras, analizaba acciones legales en cortes mexicanas y de Estados Unidos contra la Presidenta por los presuntos delitos de difamación y daño moral.

Resolución de la Corte y el mandato del SAT para pagar 51 mil mdp

El 13 de noviembre del 2025, el pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por unanimidad de votos, los recursos que Tv Azteca y Elektra tramitaron contra adeudos fiscales que arrastraban desde años anteriores, entre ellos un amparo de Elektra para evitar el cobro de 33 mil 306 millones de pesos.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dijo en la sesión que "este asunto fue ampliamente litigado, en particular se promovieron 28 recursos, 13 recursos de reclamación, 3 solicitudes de facultad de atracción, dos conflictos competenciales”.

Tras la resolución, el SAT informó que en enero de este 2026 emitiría el requerimiento formal del pago por un monto de 51 mil millones de pesos, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Lee también Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

La propuesta busca reformar el artículo 104 de la Constitución Política mexicana. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

La reacción de Grupo Salinas tras la resolución de la Corte fue decir que era un “día negro para la justicia y el Estado de Derecho” en México.

“El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos: la Corte ha dejado de defender ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles abusivos e ilegales, con tal de servir al poder político”, arremetió.

En la conferencia matutina del pasado 19 de diciembre del 2025, el titular del SAT explicó que "entre 2013 y 2018 la autoridad fiscal determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013, toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes".

Luego, detalló, las empresas impugnaron esta determinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual resolvió, entre 2019 y 2023, que los adeudos determinados y confirmados por el SAT eran procedentes.

Lee también CFDI se vuelve eje de auditorías del SAT; fiscalistas advierten revisión total de ingresos

Ante ello, las compañías de Salinas Pliego impugnaron la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, ahora ante el Poder Judicial de la Federación, donde los Tribunales Colegiados, en 2024 y 2025 negaron el amparo y confirmaron los adeudos.

Finalmente, el titular del SAT dijo que las empresas acudieron a la Corte como última instancia, sin embargo, el máximo tribunal falló de manera definitiva en contra del empresario, por lo que debería pagar.

Bloqueo de casinos de Salinas Pliego por lavado de dinero

En noviembre del 2025, las casas de apuestas en línea Bet365 y Betano, quienes operan en México bajo el permiso de los sellos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, de Grupo Salinas, fueron inhabilitadas tras el anunció de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presunto lavado de dinero.

Tras el anunció, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), explicó que el modus operandi para lavar dinero consistía en simulación fiscal con uso intensivo de efectivo, transferencias internacionales sin justificación y plataformas digitales fuera del control financiero.

Lee también Ridículo internacional

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas. Foto: Especial

La reacción de Grupo Salinas fue decir que sus empresas cumplían con todas las leyes y normas en la materia y que su inhabilitación era “una nueva muestra del uso faccioso del aparato del Estado” contra su conglomerado de empresas. También alertó por "una campaña sistemática del gobierno" contra Salinas Pliego.

“No nos van a callar. No nos van a doblar. Aquí estamos y aquí seguiremos”, señaló Grupo Salinas en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Es un asunto legal, no político, dice Sheinbaum a Salinas Pliego

El empresario, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum tuvieron varios momentos de descontentos en los que, incluso, la mandataria acusó que las expresiones de Salinas Pliego fueron de "mucho odio".

El dueño de TV Azteca amagó con tomar acciones legales en cortes de México y Estados Unidos por difamación y daño moral, sin embargo, hasta ahora su intento de tomar acción legal contra la presidenta de México no prosperó.

Lee también Banco Azteca y BADA México apuestan por un arte más cercano y sin filtros

Fotos: Gabriel Pano y Archivo / EL UNIVERSAL

En reiteradas ocasiones, la mandataria federal hizo un llamado al empresario a pagar sus impuestos:

“Si paga, bueno ahí se resuelve el asunto, si no paga, entonces tiene que venir una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que cumplirse”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia del pasado 14 de noviembre del 2025.

En otra de sus conferencias, Sheinbaum expresó al dueño de TV Azteca “toma chocolate, paga lo que debes” y declaró que el tema del pago de los impuestos “no es subjetivo” si no que meramente legal.

"Entonces, como siempre lo hemos dicho: aquí no hay un asunto ni personal, ni político, ni nada, sino sencillamente lo que dice la ley", dijo.

Grupo Salinas dice que siempre ha cumplido con sus impuestos

Tras el anuncio de que Salinas Pliego pagará sus deudas con el fisco, Grupo Salinas dijo que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales.

“Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen, y siempre han cumplido, con el pago de impuestos. En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México”, expresó a través de un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc